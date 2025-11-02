Con lo 0-2 subito dall'Hull City, i Canarini hanno perso tutte e sette le gare casalinghe stagionali

Norwich in crisi nera. La sconfitta con l'Hull City per 0-2 condanna i Canarini al penultimo posto in Championship. Dietro c'è solo il penalizzato Sheffield Wednesday, a -5 punti. Con il match di sabato diventano sei le sconfitte consecutive in campionato. I tifosi, stufi dell'andamento stagionale, hanno protestato prima, durante e dopo la partita. Al triplice fischio, le cose potevano mettersi davvero male per la dirigenza del Norwich.

Norwich, inizio di stagione shock e i tifosi non ci stanno — La Championship di quest'anno è tutto fuorché prevedibile. Nessuna delle favorite alla promozione si trova in posizione favorevole, anzi. Tre di queste sono addirittura a rischio retrocessione. Si tratta di Southampton, Sheffield United e Norwich, rispettivamente quart'ultima, terz'ultima e penultima. Peggio di loro sta facendo solo lo Sheffield Wednesday, colpito qualche giorno da una penalizzazione di 12 punti per i noti problemi societari.

Nell'ultima giornata di campionato, i tifosi del Norwich hanno definitivamente perso la pazienza. Quest'anno i Canarini hanno perso tutte e sette le gare casalinghe tra Championship e Coppa di Lega. Inoltre, arrivano da ben sei sconfitte consecutive. La squadra non vince dal 30 agosto ed è ferma a 8 punti dopo 13 partite. Durante la gara, sono stati molteplici i cori contro proprietà e allenatore. I bersagli principali sono stati il DS Ben Knapper e il tecnico Liam Manning.

Terminato il match, i tifosi hanno voluto far capire alla società che è tempo di cambiamenti. Un gran numero di supporter si è recato davanti all'ingresso del Carrow Road riservato ai dirigenti. Qui, oltre all'accensione di bengala e fumogeni, hanno provato a sfondare le barriere e il cordone di Polizia volti a proteggere l'entrata. La situazione è tornata alla calma solo due ore dopo, quando la folla è stata dispersa. Senza i cambi richiesti, è probabile che le proteste continuino anche nelle prossime settimane.