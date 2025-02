Lacrime in Inghilterra per la perdita del centrocampista Devonte Aransibia. Il messaggio della famiglia

Michele Massa 11 febbraio 2025 (modifica il 11 febbraio 2025 | 11:36)

Il mondo del calcio è a lutto per la scomparsa in Inghilterradel 26enne, Devonte Aransibia. Centrocampista centrale che ha iniziato la sua carriera al Norwich City, prima di girare la nazione tra prestiti e campionati dilettantistici.

Il lutto in Inghilterra per Devonte Aransibia, il messaggio dei parenti — Dopo la tragica scomparsa a parlare è la famiglia che attraverso la creazione di un GoFundMe ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio molto commovente: "È con il cuore pesante che ci riuniamo per onorare la vita di Dev, un partner amorevole, un padre devoto, un figlio caro e un caro amico per così tanti. Dev era l'incarnazione della gentilezza e della compassione, sempre pronto con un sorriso caloroso. La sua risata contagiosa e il suo spirito generoso illuminavano ogni stanza in cui entrava, lasciando un impatto duraturo su chiunque abbia la fortuna di conoscerlo. Al di là della sua natura amorevole, Dev era un calciatore di talento la cui passione e spinta lo hanno portato ad un grande successo in campo".

Norwich City are deeply saddened to learn of the passing of former academy player Devonte Aransibia, aged 26.

All at the club would like to pass on our condolences to Devonte's loved ones at this sad time.

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 11, 2025

Chi è Devonte Aransibia, dagli esordi al Norwich al Chesham — Il classe 1998 è cresciuto nelle file del Norwich che nel 2017 gli ha proposto il suo primo contratto da professionista, arrivando a giocare per i "The Canaries" fino all'under 21. Dopodiché è iniziata la sua lunga trafila di prestiti: Billericay, Potters Bar e Royston, seguito da esperienze a Chelmsford e Welling. Quest'anno faceva parte del Chesham, club che milita in sesta serie inglese. Il centrocampista centrale aveva raccolto però solo due spezzoni di gioco per un totale di 34 minuti.