Stefano Sorce 31 ottobre - 17:44

Sabato 1 novembre, alle ore 17:00, il Parco dei Principi di Parigi ospita un match dal peso specifico enorme per la stagione del Paris Saint-Germain, che affronterà il Nizza nell'anticipo della decima giornata di Ligue 1.

Dopo il deludente 1-1 in casa del Lorient, il Psg ha mantenuto comunque il primo posto in classifica grazie al pareggio del Marsiglia, ma la sensazione è che la squadra di Luis Enrique stia faticando a ritrovare ritmo e brillantezza. Il tecnico spagnolo è alle prese con numerosi infortuni che hanno ridotto sensibilmente le rotazioni e complicato la gestione delle energie. L’ultimo problema riguarda Doué, costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare che rischia di tenerlo fuori a lungo. A Parigi la preoccupazione cresce, perché oltre alle difficoltà fisiche ci sono anche questioni tattiche da risolvere: la squadra produce tanto ma concretizza poco, e in fase difensiva continua a concedere più del previsto. La partita contro il Nizza arriva quindi in un momento chiave: servono tre punti per scacciare i dubbi, ritrovare fiducia e allontanare i pensieri negativi in vista dei prossimi impegni di Champions League.

Se il Psg si interroga, il Nizza vive invece un momento di entusiasmo. Gli ospiti hanno trovato equilibrio e continuità, con quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie. Un ruolino di marcia che ha rilanciato le ambizioni della squadra, ora in piena corsa per un posto in Europa. Il tecnico toscano, però, sa bene che il test del Parco dei Principi sarà il più difficile della stagione. L’anno scorso i rossoneri riuscirono nell’impresa di vincere 3-1 proprio a Parigi, ma ripetersi non sarà facile. Il Nizza proverà comunque a sfruttare le difficoltà difensive del Psg per colpire in contropiede, affidandosi alla velocità di Boga e all’estro di Diop alle spalle del tandem offensivo.

Le probabili formazioni — Il Psg dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 offensivo: Chevalier in porta, Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Mendes in difesa. A centrocampo spazio a Mayulu, Vitinha e Neves, mentre in attacco agiranno Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia, chiamati a guidare la riscossa. Il Nizza risponderà con un 3-4-1-2: Diouf tra i pali, linea difensiva composta da Mendy, Bah e Peprah. Sugli esterni agiranno Gouveia e Bard, con Samed e Vanhoutte in mezzo. Sulla trequarti spazio a Diop, alle spalle di Kevin e Boga.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Mayulu, Vitinha, Neves; Barcola, Dembele, Kvaratkshkelia.

NIZZA (3-4-1-2): Diouf; Mendy, Bah, Peprah; Guoveia, Samed, Vanhoutte, Bard; Diop; Kevin, Boga.

