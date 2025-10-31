Bundesliga, Union Berlino-Friburgo: Streaming Gratis e Diretta Tv

Union Berlino e Friburgo si sfidano alla Alte Forsterei nel nono turno di Bundesliga. Analisi, formazioni e streaming gratis del match

Stefano Sorce 31 ottobre - 16:28

Come arrivano le due squadre — L’Union Berlino arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta di misura sul campo del Werder Brema, un 1-0 che ha interrotto la mini-serie positiva costruita grazie al successo sul Borussia Mönchengladbach. Il rendimento recente dei berlinesi racconta di una squadra solida ma discontinua: una sola vittoria nelle ultime quattro partite di campionato, con troppi punti lasciati per strada soprattutto nei finali di gara. Davanti al proprio pubblico, però, l’Union resta una squadra temibile. In casa ha infatti collezionato due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, confermandosi ostica per chiunque venga a farle visita. Il tecnico Baumgart punta sulla compattezza difensiva e sull’organizzazione tattica, elementi che hanno sempre caratterizzato la formazione capitolina. Sul fronte infermeria, le notizie non sono incoraggianti: dovrebbe mancare Skov, ancora alle prese con un problema fisico. Per il resto, squadra quasi al completo e grande fiducia nel gruppo.

Il Friburgo arriva invece a Berlino dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Bayer Leverkusen, risultato che ha interrotto una lunga serie positiva di otto risultati utili tra campionato ed Europa. Nonostante il buon rendimento complessivo, i bianconeri non vincono in Bundesliga da quattro giornate consecutive, nelle quali hanno raccolto tre pareggi e una sconfitta. Le assenze di Kyereh e Lienhart rappresentano un problema, ma la squadra ha dimostrato più volte di saper sopperire alle difficoltà con compattezza e spirito di sacrificio.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Friburgo — L’Union Berlino dovrebbe schierarsi con Ronnow in porta e una retroguardia composta da Doekhi, Querfeld e Leite, con Trimmel e Kohn sugli esterni. In mediana agiranno Khedira e Kemlein, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Burke, Ilic e Ansah a supporto della punta centrale. Il Friburgo risponderà con Atubolu tra i pali e una linea difensiva formata da Kubler, Rosenfelder, Ginter e Makengo. In mezzo al campo spazio a Eggestein e Manzambi, mentre nel reparto offensivo Beste, Holer e Scherhant supporteranno Adamu.

Union Berlino (4-2-3-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn; Burke, Ilić, Ansah. Allenatore: Baumgart.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Rosenfelder, Ginter, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Scherhant; Adamu. Allenatore: Schuster.

