Dove guardare Lipsia-Stoccarda: streaming gratis e diretta TV

Lipsia e Stoccarda si sfidano nella dodicesima giornata di Bundesliga. Analisi, formazioni e dove vedere il big match del 1 novembre alle ore 15,30

Stefano Sorce 31 ottobre - 15:41

La dodicesima giornata di Bundesliga propone un incontro che promette spettacolo: Lipsia e Stoccarda si affrontano sabato alle ore 15,30 in una gara che vale tanto per la classifica quanto per le ambizioni future. Alle spalle dell’irraggiungibile Bayern Monaco, le due squadre sono considerate le principali outsider per il titolo. Guarda ora Lipsia-Stoccarda GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Lipsia-Stoccards in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Lipsia-Stoccarda in diretta live. La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta su Sky Sport 258 e sarà disponibile anche in streaming su NOW TV

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Lipsia-Stoccarda sul palinsesto Bet365

Il momento delle due squadre — Il Lipsia si presenta all’appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo il travolgente 6-0 inflitto all’Augsburg nello scorso turno. La formazione di Marco Werner sembra aver trovato finalmente la giusta continuità di rendimento, soprattutto in casa, dove è ancora imbattuta in questa stagione. La squadra ha dimostrato di poter competere anche con le grandi, ottenendo un pareggio col Borussia Dortmund e tenendo testa al Bayern nonostante la sconfitta di misura.

Dall’altra parte c’è uno Stoccarda che sta sorprendendo, ma che finora ha approfittato di un calendario favorevole. I sei successi ottenuti in otto giornate raccontano di una squadra solida e concreta, ma lontano da casa il rendimento non è stato impeccabile: due vittorie e due sconfitte in quattro trasferte, con appena sette gol realizzati, il dato più basso tra le prime della classe.

Le probabili formazioni di Lipsia-Stoccarda — Il tecnico Werner del Lipsia non cambierà nulla rispetto all’undici che ha dominato ad Augsburg. Spazio dunque a Gulacsi tra i pali, con Baku, Orbán, Lukeba e Raum in difesa. In mediana agiranno Ouèdraogo, Seiwald e Baumgartner, mentre in avanti la velocità di Diomande, Romulo e Nusa sarà l’arma principale per colpire una difesa avversaria ancora da verificare contro le grandi.

Il tecnico Sebastian Hoeness dello Stoccarda potrà contare sul ritorno dal primo minuto di Chabot e Hendriks, che rafforzeranno il pacchetto difensivo. Davanti invece toccherà ancora a Undav, sostenuto da El Khannouss e Leweling, con Fuhrich inizialmente in panchina. Una formazione aggressiva ma anche equilibrata, pensata per colpire in transizione e sfruttare la velocità degli esterni.

Lipsia 4-3-3: Gulacsi; Baku, Orbàn, Lukeba, Raum; Ouèdraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa. Allenatore: Werner.

Stoccarda 3-4-2-1: Nubel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon, Chema, Stiller, Mittelstadt; El Khannouss, Leweling; Undav. Allenatore: Hoeness.

Non perdere Lipsia-StoccardaIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Bundesliga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.