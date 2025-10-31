Latina-Salernitana in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Latina e Salernitana si affrontano nella 12ª giornata di Serie C. Capolista contro dodicesima: formazioni, orario e dove vederla in TV e streaming

Stefano Sorce 31 ottobre - 14:52

Nel dodicesimo turno del Girone C di Serie C, la capolista Salernitana, domenica 2 novembre alle ore 17,30, farà visita al Latina, attualmente dodicesimo in classifica. Scopri dove vedere Latina-Salernitana in diretta streaming gratis su Bet365.

Il Latina ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato, come dimostra la vittoria casalinga ottenuta contro il Benevento, una delle principali candidate alla promozione diretta. La squadra di Bruno cercherà di sfruttare nuovamente il fattore campo per fermare la corsa dei granata. La Salernitana, dal canto suo, arriva con il morale alto dopo il successo per 2-1 nel derby contro la Casertana. L’obiettivo degli uomini di Raffaele è proseguire sulla strada dei risultati positivi per mantenere la vetta della classifica e continuare a sognare la promozione.

Dove vedere Latina-Salernitana in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida di Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Latina-Salernitana in diretta live. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta TV su Sky Sport, mentre per lo streaming sarà possibile seguirla su Sky Go e NOW.

