Carmine Panarella 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:36)

Il girone B di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Arezzo e Campobasso si affrontano sabato 1 novembre alle ore 14:30 in una sfida affascinante, tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi ma vogliono confermarsi protagoniste nel campionato.

Il momento delle due squadre — L’Arezzo continua a vivere un periodo d’oro: primo in classifica con 28 punti, rappresenta la grande sorpresa del girone B. La squadra toscana, guidata da Indiani, si è imposta grazie a una solidità difensiva impressionante e a un attacco che sa colpire nei momenti chiave. Vincere ancora significherebbe dare un’ulteriore prova di forza e consolidare la leadership.

Il Campobasso, invece, sta vivendo un buon momento ma vuole tornare a fare punti pesanti anche in trasferta. Settimo con 16 punti, il gruppo di Pergolizzi ha dimostrato carattere e spirito battagliero, elementi che gli hanno permesso di rimanere agganciato alla zona playoff. Contro la capolista servirà la partita perfetta, soprattutto sul piano della concentrazione.

Le probabili formazioni di Arezzo-Campobasso — Entrambi gli allenatori si affidano alle rispettive certezze tattiche: Indiani dovrebbe confermare il consueto 4-3-3, che valorizza le corsie laterali e la costruzione dal basso, mentre Pergolizzi opterà per un 3-5-2 più equilibrato, cercando di chiudere gli spazi e colpire in contropiede. Il duello tra i due moduli sarà un aspetto chiave dell’incontro.

Arezzo (4-3-3): Trombini, Polvani, Risaliti, Foglia, Mawuli, Zona, Guccione, Iori, Pattarello, Gucci, Castiglia. Allenatore: Paolo Indiani

Campobasso (3-5-2): Esposito, Lombari, Di Domenicantonio, Fracassini, Di Dio, Di Nardo, Abonckelet, Rossetti, Parisi, Romero, Sbardella. Allenatore: Rosario Pergolizzi

