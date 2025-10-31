Grande attesa per l'incontro Pergolettese-Novara di Serie C: scopri dove poter vedere la diretta tv live della partita in streaming gratis con Bet365

Carmine Panarella 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:16)

Il girone A di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Pergolettese e Novara si affrontano sabato 1 novembre alle ore 14:30 in una sfida dal sapore particolare, tra due squadre che puntano a risalire la classifica e trovare continuità di risultati.

Il momento delle due squadre — La Pergolettese si presenta al match con l’obiettivo di tornare a vincere davanti al proprio pubblico, dopo alcune gare in chiaroscuro che hanno rallentato la corsa in classifica. La squadra di Curioni ha mostrato buone trame di gioco ma fatica a concretizzare sotto porta: servirà maggiore precisione per sfruttare al meglio le occasioni create. In classifica, la Pergolettese è dodicesima con 12 punti, ma una vittoria potrebbe rilanciarla nelle zone nobili del girone.

Il Novara, dal canto suo, arriva da un periodo complicato ma con la fiducia in crescita dopo l’ultimo pareggio. La formazione di Zanchetta è attesa da una prova di maturità su un campo insidioso, dove la solidità difensiva e la gestione dei momenti della partita saranno determinanti per portare a casa punti preziosi. Il Novara è quindicesimo con 11 punti, e un successo in trasferta potrebbe dare slancio alla rincorsa verso la metà alta della classifica.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Novara — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Curioni dovrebbe confermare il suo 4-3-3, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre Zanchetta sembra orientato verso un 4-3-2-1 più accorto, per proteggere meglio la difesa e sfruttare le ripartenze. L’aspetto tattico potrebbe dunque rivelarsi decisivo nell’economia del match.

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Antolini, Lambrughi, Benvenuto, Aidoo, Careccia, Di Gesù, Dore, Tomaselli, Corti, Ferrandino. Allenatore: Giacomo Curioni

Novara (4-3-2-1): Boseggia, Dell'Erba, Khailoti, Bertoncini, Valdesi, Basso, Ranieri, Di Cosmo, Lanini, Donadio, Alberti. Allenatore: Andrea Zanchetta

Non perdere l'occasione di seguire Pergolettese-Novara in diretta streaming gratis su Bet365.