Tutto pronto per l'incontro Pineto-Pianese di Serie C: scopri dove poter vedere la diretta tv live della partita in streaming gratis con Bet365

Carmine Panarella 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:22)

Il girone B di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Pineto e Pianese si affrontano sabato 1 novembre alle ore 14:30 in una sfida delicata, tra due squadre che cercano continuità e punti preziosi. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Pineto-Pianese in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pineto-Pianese in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Pineto-Pianese” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Pineto arriva al match con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. La squadra sta mostrando buona organizzazione e capacità di gestire le fasi della partita, ma servirà concretezza davanti alla porta. In classifica, la Pineto è nona con 15 punti, e un successo potrebbe avvicinarla ulteriormente ai piani alti del girone.

La Pianese, dal canto suo, cerca punti per risalire dalla zona bassa della classifica. La formazione di mister Curcio deve trovare continuità e sfruttare le occasioni, soprattutto in trasferta, dove ogni dettaglio sarà determinante. La Pianese è quattordicesima con 13 punti, e una vittoria potrebbe dare ossigeno alla squadra.

Le probabili formazioni di Pineto-Pianese — Entrambi gli allenatori puntano su schemi equilibrati per affrontare una partita insidiosa. Pineto dovrebbe confermare un 4-3-3 dinamico sulle fasce, mentre Pianese opta per un 4-2-3-1 più prudente, con l’obiettivo di difendere e ripartire in velocità. Il piano tattico potrà risultare decisivo per le sorti del match.

Pineto (4-3-3): Capriotti, Renda, Di Domenico, Russo, Lisi, Bianchi, Moretti, Di Benedetto, Piras, Tonti, Gori. Allenatore: Luca Tiozzo

Pianese (4-2-3-1): Casini, Fabbri, Lucchini, Galli, Benvenuti, Romano, Marconi, Caruso, De Luca, Ricci, Ferri. Allenatore: Andrea Curcio

Non perdere l’occasione di seguire Pineto-Pianese in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Pineto-Pianese in streaming live gratis su Bet365.