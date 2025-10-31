Tottenham-Chelsea, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE

I detentori dell'Europa League ospiteranno la squadra Campione del Mondo in una partita che mette in palio tre punti fondamentali

Jacopo del Monaco 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 13:32)

In occasione della decima giornata di Premier League si affronteranno Tottenham e Chelsea e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere questo derby londinese. La sfida tra le due compagini avrà inizio alle ore 18:30 di domani presso il Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham-Chelsea, dove vedere l'incontro — I padroni di casa vogliono la vittoria per restare nelle zone alte della classifica, mentre gli ospiti puntano ai tre punti per riavvicinarsi alla zona Europa. Il Derby di Londra che metterà di fronte Tottenham e Chelsea inizierà alle ore 18:30 di domani e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Uno. La diretta streaming del match, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club al match — Due giorni fa, il Tottenham allenatore dal danese Thomas Frank ha salutato anzitempo la Carabao Cup avendo perso 2-0 contro il Newcastle. In campionato, invece, i detentori dell'Europa League stanno andando bene ed ora occupano la terza posizione con 17 punti totalizzati e, negli ultimi due turni, prima ha perso 1-2 in casa contro l'Aston Villa e poi ha ottenuto un'importante vittoria per 0-3 in trasferta contro l'Everton. In Champions League, invece, gli Spurs hanno iniziato il loro percorso con una vittoria e due pareggi.

Il Chelsea allenato da Enzo Maresca, dal canto suo, ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa di Lega grazie alla vittoria per 3-4 in casa del Wolverhampton. I vincitori dell'ultima Conference League nonché del Mondiale per Club giocato in estate sono noni in Premier con 14 punti e nell'ultima giornata ha perso 1-2 in casa contro il Sunderland. In Champions, invece, la compagine londinese hanno esordito con una sconfitta e poi hanno vinto le due partite seguenti.

Probabili formazioni — Gli Spurs non avranno a disposizione diversi giocatori importanti come Kulusevski, Dragusin, Maddison e Davies, mentre altri come Romero, Solanke ed Udogie potrebbe essere disponibili per la sfida di domani. Per i Blues, invece, mancheranno gli infortunati Palmer, Colwill e Badiashile e sullo squalificato Delap, il quale ha preso un cartellino rosso in Carabao Cup.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; P. Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Johnson, Kudus, X. Simons; Kolo Muani. All: Frank.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández; P. Neto, J. Pedro, Garnacho; M. Guiu. All: Maresca.