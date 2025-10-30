Turno infrasettimanale di Carabao Cup ricco di gol ed emozioni. Passano ai quarti di finale, in maniera convincente, Manchester City, Arsenal e Newcastle. Qualche difficoltà in più per il Chelsea di Maresca, che alla fine la spunta sul Wolverhampton con il risultato di 3-4. La sorpresa più grande arriva da Anfield, dove il Liverpool perde contro il Crystal Palace con un netto 0-3.
derbyderbyderby calcio estero Carabao Cup, crolla il Liverpool: bene l’Arsenal, faticano Chelsea e City
LA SITUAZIONE
Slot non vede la luce in fondo al tunnel, sono 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. Sorride Arteta, il suo Arsenal non sembra volersi fermare. Gran partita del Newcastle, qualche difficoltà in più per Maresca e Guardiola.