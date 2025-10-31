Bundesliga, Mainz-Brema: streaming gratis e probabili formazioni

Mainz e Werder Brema si sfidano il 1° novembre 2025 alle 16:30 alla Mewa Arena per la 12ª giornata di Bundesliga. Analisi, formazioni e dove vedere la gara gratis

Stefano Sorce 31 ottobre - 15:22

Sabato 1° novembre 2025 alle ore 15:30 andrà in scena la sfida tra Mainz e Werder Brema, valida per la dodicesima giornata di Bundesliga. Un match che vede contrapposte due squadre in momenti di forma molto diversi. Guarda ora Mainz-Brema GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Mainz-Werder Brema in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Mainz-Werder in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Mainz-Werder sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Mainz sta attraversando un periodo nerissimo. La sconfitta contro lo Stoccarda nello scorso turno ha rappresentato il quarto ko consecutivo in campionato, confermando le difficoltà di una squadra che fatica a ritrovare equilibrio e continuità. Un inizio di stagione così complicato riporta alla mente i problemi delle passate annate, spesso chiuse con la lotta per la salvezza come unico obiettivo concreto. Il tecnico Henriksen ha provato a caricare i suoi, consapevole che questa può essere la partita della svolta. Per questa sfida non saranno disponibili Caci e Dal, entrambi alle prese con problemi fisici.

Sul versante opposto, il Werder Brema arriva a Mainz con uno spirito completamente diverso. La vittoria di misura contro l’Union Berlino ha rappresentato un passo importante nel percorso di crescita dei biancoverdi, che ora possono contare su due successi e un pareggio nelle ultime tre giornate. La squadra di Ole Werner sembra aver ritrovato compattezza e solidità dopo le sconfitte con Friburgo e Bayern Monaco, e vuole proseguire su questa strada per dare continuità al buon momento. Occhi puntati su Victor Boniface, schierato titolare per la prima volta nel turno precedente e desideroso di trovare il suo primo gol con la nuova maglia. L’infermeria del Werder, però, resta affollata: Agu, Deman, Weiser e Wober saranno assenti anche per questa trasferta.

Le probabili formazioni di Mainz-Werder — Henriksen dovrebbe confermare Zentner tra i pali, con Da Costa, Bell e Kohr a formare la linea difensiva. Sugli esterni spazio a Widmer e Mwene, mentre in mezzo al campo agiranno Sano, bravo negli inserimenti di testa, e Amiri. Sulla trequarti spazio a Lee e Nebel, alle spalle di Hollerbach, che guiderà l’attacco.

Werner, invece, dovrebbe affidarsi a Backhaus in porta, con Sugawara, Pieper, Coulibaly e Friedl in difesa. In mediana spazio alla coppia Stage-Lynen, mentre il tridente offensivo sarà composto da Schmid, Grull e Mbangula alle spalle del bulldozer Boniface.

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Bell, Kohr; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Lee, Nebel; Hollerbach. Allenatore: Henriksen.

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Schmid, Grull, Mbangula; Boniface. Allenatore: Werner.

Non perdere Mainz-Werder IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Bundesliga comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.