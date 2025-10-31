St.Pauli-M’Gladbach in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

St.Pauli e Borussia M'Gladbach si sfidano al Millerntor per la nona giornata di Bundesliga. Analisi, formazioni e dove vedere il match salvezza gratis

Stefano Sorce 31 ottobre - 16:01

il Millerntor-Stadion di Amburgo, sabato 1° novembre 2025 alle ore 15:30, farà da cornice alla sfida salvezza St.Pauli-M'Gladbach. Due squadre in difficoltà, separate da quattro punti, che cercano risposte immediate per invertire un trend preoccupante.

Il momento di St.Pauli-M'Gladbach — Il cammino del St. Pauli è stato finora altalenante. Con sette punti conquistati in otto partite (due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte), la squadra di Alexander Blessin si trova in piena lotta per la permanenza. L’ultima giornata di campionato, conclusa con la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte, aveva lasciato più di un dubbio sulle reali potenzialità dei Kiezkicker. Tuttavia, la successiva affermazione in coppa contro l’Hoffenheim, arrivata ai rigori dopo un combattuto 2-2, ha restituito morale e fiducia a tutto l’ambiente. Blessin ha lavorato duramente per sistemare la fase difensiva, finora il tallone d’Achille della squadra, che ha incassato 14 gol in otto partite. La vittoria in coppa potrebbe rappresentare la svolta psicologica di cui il gruppo aveva bisogno, e contro il Gladbach l’obiettivo è tornare a far valere la spinta del pubblico del Millerntor, che nei momenti difficili sa diventare un’arma in più.

Sul fronte opposto, la situazione del Borussia M'Gladbach è ancora più complicata. Con tre soli punti e nessuna vittoria all’attivo, i Puledri occupano l’ultima posizione in classifica, con sei gol segnati e ben diciotto subiti. Numeri che raccontano una crisi profonda, acuita dall’ultimo 0-3 interno contro il Bayern Monaco, una sconfitta che ha messo in evidenza limiti difensivi e mancanza di fiducia. Una piccola iniezione di ottimismo è arrivata dalla vittoria in coppa contro il Karlsruher SC (3-1), un successo che potrebbe rappresentare il primo passo verso una reazione. Il tecnico Eugen Polanski sa di avere davanti una montagna da scalare: la squadra concede troppo, fatica a costruire gioco e in trasferta non è ancora riuscita a imporsi. L’obiettivo sarà ritrovare compattezza e intensità, anche a costo di sacrificare qualcosa in fase offensiva.

Le probabili formazioni di St.Pauli-Borussia M'Gladbach — St.Pauli (3-4-3): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie; Sinani, Kaars, Pereira Lage. Allenatore: Blessin.

Borussia M. (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Honorat, Reitz, Engelhardt, Netz; Machino, Stoger, Tabaković. Allenatore: Polanski.

