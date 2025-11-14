Nella serata di ieri, l'Italia ha ottenuto tre punti in Moldavia in una sfida molto complicata per gli azzurri, che sono riusciti a sbloccarla soltanto nel finale grazie al colpo di testa di Mancini. Soltanto un giorno prima, Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così del playoff mondiale ottenuto contro Israele: "Nessun rimpianto, vincere aiuta a vincere, però è normale che dobbiamo capire bene quali sono i criteri. Nel girone sudamericano ci sono 10 squadre, ne passano 6 e la settima fa lo spareggio con l'oceanica: la delusione è quella là. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa". Dichiarazioni polemiche alle quali non è mancata la risposta di uno dei veri e propri personaggi del calcio del Sud America: Emiliano "Dibu" Martinez, primo portiere dell'Argentina.
Il "Dibu" Martinez risponde a Gattuso sulle qualificazioni: "Non sanno cosa sia il Sud America"
Sud America, Martinez replica per le rime a Gattuso—
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole della sua Argentina, Emiliano Martinez, interpellato da un giornalista, ha parlato così delle qualificazioni mondiali in Sud America: "Giocano sempre su campi perfetti e bagnati... Non sanno com'è il Sud America. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa".
Parole dure, durissime, del titolarissimo dell'Abiceleste campione del mondo in carica. La selezione, capitanata da Lionel Messi, partirà fra le favorite nel prossimo evento iridato in programma negli USA a partire da giugno del 2026, mentre l'Italia, a causa della sconfitta contro la Norvegia all'inizio del girone eliminatorio, dovrà giocare ormai certamente il playoff mondiale. Un'altra roulette russa per gli azzurri dopo le esperienze negative del 2017 e del 2022.
