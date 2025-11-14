Nella serata di ieri, l'Italia ha ottenuto tre punti in Moldavia in una sfida molto complicata per gli azzurri, che sono riusciti a sbloccarla soltanto nel finale grazie al colpo di testa di Mancini. Soltanto un giorno prima, Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così del playoff mondiale ottenuto contro Israele: "Nessun rimpianto, vincere aiuta a vincere, però è normale che dobbiamo capire bene quali sono i criteri. Nel girone sudamericano ci sono 10 squadre, ne passano 6 e la settima fa lo spareggio con l'oceanica: la delusione è quella là. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa". Dichiarazioni polemiche alle quali non è mancata la risposta di uno dei veri e propri personaggi del calcio del Sud America: Emiliano "Dibu" Martinez, primo portiere dell'Argentina.