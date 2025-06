Pisa, Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore: il comunicato del club

Dopo la promozione in Serie A e l'addio di Filippo Inzaghi, il club nerazzurro ha scelto l'ex Genoa come tecnico

Nato a Biella nel 1982, nella sua carriera da calciatore Alberto Gilardino ha vestito diverse maglie importanti come quelle di Parma , Milan , Fiorentina , Bologna ed un'esperienza in Cina al Guangzhou Evergrande . Da calciatore, Gilardino ha vinto principalmente in ambito internazionale: Mondiale del 2006 con la Nazionale Italiana ; Champions League , Supercoppa UEFA e Mondiale per Club nel 2007 col Milan . L'unico titolo nazionale vinto ful il campionato cinese col Guangzhou nel 2014 .

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2018, l'anno seguente ha iniziato ad allenare il Rezzato in Serie D. Nella stagione 19/20 ha allenato la Pro Vercelli. Dal 2020 fino ad ottobre 2021 è stato tecnico del Siena prima in D e poi in Serie C. Alla fine del 2022 è diventato allenatore del Genoa in Serie B, con il quale ha ottenuto la promozione in A. Ad ottobre dello scorso anno, i rossoblù hanno esonerato Gila.