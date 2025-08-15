Milan-Bari, Cassano l’illustre doppio ex: dall’esordio allo Scudetto

Alle ore 21:15 di domenica sera, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia , si affronteranno il Milan ed il Bari , due squadre in cui ha giocato Antonio Cassano . L'ex calciatore classe 1982 ha giocato nei due club in momenti totalmente diversi della sua carriera: con una ha iniziato a giocare a calcio; con l'altra ha avuto modo di vincere qualcosa di importante.

Cassano, colui che unisce Milan e Bari

Antonio Cassano è nato a Bari nel 1982. Nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato il suo talento ma, allo stesso tempo, aveva un po' la testa calda. A causa del suo essere estroverso e di alcuni episodi che non sono inclini alle regole della disciplina, Fabio Capello ha coniato il termine cassanate. Nel 1995 è entrato a far parte del settore giovanile del Bari e quattro anni dopo, precisamente il 21 dicembre, ha esordito in Serie A contro il Lecce. Nella partita di campionato successiva, Cassano ha giocato titolare contro l'Inter e, al minuto 88, ha segnato il suo primo gol in A: dopo aver ricevuto palla da Simone Perrotta, il classe 1982 la controlla di tacco e segna dopo aver superato Laurent Blanc e Christian Panucci.