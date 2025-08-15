Alle ore 21:15 di domenica sera, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia, si affronteranno il Milan ed il Bari, due squadre in cui ha giocato Antonio Cassano. L'ex calciatore classe 1982 ha giocato nei due club in momenti totalmente diversi della sua carriera: con una ha iniziato a giocare a calcio; con l'altra ha avuto modo di vincere qualcosa di importante.
Coppa Italia
Milan-Bari, Cassano l’illustre doppio ex: dall’esordio allo Scudetto
Cassano, colui che unisce Milan e Bari
Antonio Cassano è nato a Bari nel 1982. Nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato il suo talento ma, allo stesso tempo, aveva un po' la testa calda. A causa del suo essere estroverso e di alcuni episodi che non sono inclini alle regole della disciplina, Fabio Capello ha coniato il termine cassanate. Nel 1995 è entrato a far parte del settore giovanile del Bari e quattro anni dopo, precisamente il 21 dicembre, ha esordito in Serie A contro il Lecce. Nella partita di campionato successiva, Cassano ha giocato titolare contro l'Inter e, al minuto 88, ha segnato il suo primo gol in A: dopo aver ricevuto palla da Simone Perrotta, il classe 1982 la controlla di tacco e segna dopo aver superato Laurent Blanc e Christian Panucci.
Dopo aver vestito la maglia della Roma per quattro stagioni e mezzo, Cassano passa al Real Madrid, dove ha vinto solo una Liga. Nel 2007 torna in Italia grazie alla Sampdoria dove, nella stagione 2009/2010, forma una grande coppia d'attacco con Pazzini che riporta i blucerchiati in Champions League. Dopo aver chiuso male i rapporti con l'allora presidente Garrone, nel gennaio 2011 Cassano passa al Milan.
Durante la conferenza stampa, Cassano si è presentato dicendo: "Sopra al Milan c'è solo il cielo, se sbaglio qui sono da manicomio". Segna il primo gol in rossonero contro il Parma ed anche un rigore nel derby contro l'Inter vinto 3-0. A maggio 2011 ha vinto lo Scudetto e, tre mesi dopo, la Supercoppa Italiana. A fine ottobre dello stesso anno, però, ha avuto un problema cardiaco che l'ha tenuto per diversi mesi lontano dal rettangolo verde. Dopo 40 presenze ed 8 gol, nel 2012 Cassano chiude l'esperienza rossonera e passa all'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA