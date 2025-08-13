Milan-Bari, il pronostico dei trentaduesimi di Coppa Italia, info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 13 agosto - 02:04

Sfida ad alta intensità a San Siro: il nuovo Milan di Max Allegri, reduce da una pre-season altalenante ma ricca di novità, affronta il Bari di Fabio Caserta, deciso a sognare in grande. In palio il pass per i sedicesimi di Coppa Italia: rossoneri favoriti, pugliesi chiamati all’impresa. (domenica 17 agosto calcio d'inizio ore 21:15).

Qui Milan — Una pre-season abbastanza positiva per il Milan che rispetto all'ultima stagione ha cambiato tanto sia all'interno dell'organico a disposizione, sia in panchina. Al posto di Sergio Conceiçao è arrivato Max Allegri, alla seconda esperienza sulla panchina rossonera, dopo quella dal 2010 al 2014. Oltre al tecnico portoghese ex Porto, hanno concluso la propria avventura col Diavolo Theo Hernandez (Al Hilal), Malick Thiaw (Newcastle), Tijani Reijnders (Manchester City), Emerson Royal (Flamengo). Le novità in entrata corrispondono ai nomi di Luka Modric, svincolato dal Real Madrid, Ardon Jashari (dal Club Brugge), Pervis Estupinan (Brighton), Samuele Ricci (dal Torino).

Due sconfitte, due vittorie e un pareggio, questo il bilancio delle amichevoli pre-campionato del Milan. Una buona prova all'esordio con l'Arsenal, nonostante il ko di misura (1-0), poi il colpaccio col Liverpool, liquidato 4-2, la scorpacciata contro il Perth Glory (0-9) nell'ultimo test asiatico-oceanico. E poi la tournèè inglese, poco fortunata, con il pari col Leeds (1-1) e la batosta col Chelsea (4-1). Il turno preliminare di Coppa Italia col Bari ci dirà a che punto è il Milan che si appresterà ad affrontare la prima giornata di campionato, tra undici giorni contro la Cremonese.

Qui Bari — re vittorie — contro Castel di Sangro, Campobasso e Picerno — e una sconfitta a sorpresa nel derby pugliese con il Casarano (2-3): è questo il bilancio del nuovo Bari di Fabio Caserta, alla sua sesta partecipazione da allenatore al campionato di Serie B, dopo le esperienze sulle panchine di Juve Stabia, Benevento, Cosenza e Catanzaro.

Il preliminare di Coppa Italia è stato soltanto un antipasto di una stagione in cui il Bari sogna il ritorno in Serie A a 14 anni dall’ultima volta. Il cambio in panchina e gli arrivi di peso — Partipilo (in prestito dal Parma) e gli svincolati Moncini, Dickmann, Verreth e Gytkjaer — rappresentano mosse mirate di una società che punta in alto e non nasconde le proprie ambizioni.

I precedenti — Nelle ultime cinque sfide disputate a San Siro, tra Serie A e Coppa Italia, il Milan si è imposto tre volte, mentre i restanti incroci sono finiti in parità. L'ultimo confronto in massima serie risale al 13 marzo 2011: vantaggio barese con Rudolf e pareggio rossonero firmato dall'ex Antonio Cassano. L'ultima volta in Coppa Italia, invece, è datata 20 gennaio dello stesso anno: il Milan, anche allora allenato da Max Allegri, si impose 3-0 sull'11 di Ventura, grazie ai gol di Ibrahimovic, Merkel e Robinho.

Probabili formazioni — MILAN (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Pavlovic, Tomori, Estupinan; Modric, Ricci, Jashari; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Max Allegri

BARI (4-3-3): Pissardo, Mane, Vicari, Nikolaou, Dickmann; Bellomo, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Partipilo. Allenatore: Fabio Caserta

Pronostico — Milan favorito per il passaggio del turno. Al Bari servirà una vera e propria impresa per volare ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Difficile che entrambe vadano a segno, più probabile un esito over 2.5, con almeno tre reti realizzate. Tra i marcatori, in casa rossonera, il favorito è Rafa Leao.

Milan-Bari, cosa scommettere —

Esito Finale 1

Over 2.5

Risultato esatto 3-0

Leao marcatore

Milan-Bari, diretta tv e streaming gratis — MILAN BARI COPPA ITALIA DIRETTA LIVE STREAMING GRATIS - Milan-Bari, il cui fischio d’inizio è fissato per le ore 21:15, sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Canale 5, che detiene in esclusiva i diritti televisivi per la messa in onda della Coppa Italia.

E non è tutto: per chi preferisce lo streaming o desidera seguire la partita comodamente dal proprio smartphone, tablet o computer, la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, tra Milan e Bari, sarà disponibile in contemporanea anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, così da non perdersi neanche un’azione, un gol o un’emozione di questa serata di grande calcio.