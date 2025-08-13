UFFICIALE – Koni De Winter è del Milan: un nuovo difensore per Allegri

La ormai cessione di Thiaw al Newcastle è certa ed i rossoneri hanno acquistato subito un difensore per lui.

Jacopo del Monaco 13 agosto - 17:45

A seguito della cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro bonus compresi, il Milan ha cercato subito un sostituto e ha acquistato Koni De Winter dal Genoa. Il nuovo difensore rossonero ritrova Massimiliano Allegri, che ha avuto modo di allenarlo alla Juventus durante la stagione 2021/2022.

La carriera di De Winter — Nato ad Anversa nel 2002, De Winter gioca come difensore centrale, ma può essere schierato anche come terzino destro e, all'occorrenza, mediano. Dispone di un'ottima struttura fisica e, grazie alle buonissime capacità nel gioco aereo, sa rendersi pericoloso sulle occasioni da palla inattiva. Dopo esser stato nei settori giovanili del Lierse e dello Zulte Waregem, nel 2018 la Juve lo porta in Italia.

Nella stagione 21/22 il belga esordisce tra i professionisti con l'Under 23 dei bianconeri e gioca anche due partite di Champions League con la Prima Squadra. Nell'estate del 2022 passa al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto e la scorsa stagione ha segnato il primo gol in rossoblù contro la Roma. In tre stagioni genoane, De Winter ha giocato 57 partite e segnato 3 reti.

De Winter al Milan: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale — Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Diavolo ha annunciato l'arrivo del difensore classe 2002. Il Milan l'ha acquistato per circa 20 milioni di euro bonus compresi, mentre il belga ha firmato un contratto fino al 2030 e guadagnerà circa 2 milioni a stagione.

Si legge sul sito dei rossoneri: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa. Il difensore belga ha firmato un contratto col Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato ad Anversa il 12 giugno 2002, De Winter cresce nel Settore Giovanile di Lierse e Zulte Waregem, per poi trasferirsi alla Juventus nel 2018. Debutta in Prima Squadra il 23 novembre 2021 nell'incontro di Champions League contro il Chelsea. Successivamente viene ceduto al Genoa, squadra con cui, in due stagioni, totalizza 57 presenze e 3 gol. Nel marzo 2024 viene convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore con cui esordisce nell'amichevole contro l'Irlanda. Koni De Winter indosserà la maglia numero 5".