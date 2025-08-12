La calciatrice svizzera saluta la Juventus per affrontare una nuova avventura in Italia: l'annuncio ufficiale e le prime dichiarazioni

Luca Paesano Redattore 12 agosto - 19:26

È finita dopo appena una stagione l’avventura di Alisha Lehmann alla Juventus. La calciatrice svizzera, una vera e propria stella dei social con quasi 17 milioni di follower, era arrivata in bianconero nell’operazione che, dall’Aston Villa, aveva portato in Italia anche il suo fidanzato, ormai ex, Douglas Luiz. L’attaccante cambia casacca ma resta in Italia: ha firmato con il Como Women.

Ufficiale, Alisha Lehmann al Como Women Alisha Lehmann non ha avuto certamente l’impatto che ci si aspettava con il calcio italiano. Nella stagione trascorsa alla Juve è scesa in campo per 22 volte, molte delle quali a partita in corso, e ha segnato solamente 2 gol. Ora per lei si apre un nuovo capitolo.

“Quello che mi ha colpito subito del Como Women è stata la visione. Non è solo un Club che vuole vincere, ma è un progetto che vuole cambiare le regole del gioco, dentro e fuori dal campo. Qui, calcio, identità, stile e ambizione si uniscono in un modo che non avevo mai visto prima. Ho sentito che questo era il posto giusto per esprimere davvero chi sono, sia come atleta che come persona”, si legge nel comunicato con cui Alisha Lehmann si è presentata ai suoi nuovi tifosi.

È un trasferimento senza dubbio importante per il Como Women, che ha avviato da pochi anni un progetto indipendente e ambizioso per scalare le gerarchie nel calcio italiano. “So che è un Club che ha da poco iniziato un percorso completamente unico rispetto ad altri, ma con un’idea molto chiara. Fare le cose in modo diverso. Il Como vuole diventare un punto di riferimento nel calcio femminile, non solo in Italia ma in tutta Europa e nel mondo. È un progetto che unisce sport, moda, cultura e valori autentici, e credo che sia proprio quello di cui ha bisogno il calcio femminile in questo momento”.