Alexis Saelemaekers, tornato dopo il prestito alla Roma della scorsa stagione, ha parlato così della pesante sconfitta del suo Milan contro il Chelsea ieri in amichevole allo Stamford Bridge: ecco le parole del belga dopo il 4-1 subito dalla squadra di Enzo Maresca.
calcio italiano
Milan, Saelemaekers controcorrente: “Contro il Chelsea abbiamo fatto anche cose buone”
Chelsea-Milan, il pensiero di Saelemaekers—
Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero, Milan TV, Alexis Saelemaekers ha commentato così la sconfitta contro i campioni del mondo del Chelsea di Enzo Maresca: "Sì, onestamente è stata tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, il Chelsea andava forte e lo sapevamo sarebbe stata difficile ma il calcio è così penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato. Siamo pronti per iniziare a giocare la nostra prima gara ufficiale, abbiamo lavorato bene in questo pre campionato, sono fiducioso sulla stagione".
Saelemaekers, dopo l'ottima annata alla Roma di Claudio Ranieri nonostante qualche infortunio di troppo, potrebbe tornare ad essere uno dei punti fermi del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno disputato una pre-season sulle montagne russe passando dalla sconfitta, di misura, contro l'Arsenal fino al tonfo con il Chelsea con in mezzo una grandissima vittoria, a Singapore, contro il Liverpool campione d'Inghilterra in carica.
La sfida di ieri contro il Chelsea ha permesso ai tifosi del Milan, nonostante il pesante ko, di poter ammirare il talento di Luka Modric che, in poco tempo, dovrebbe prendere le chiavi del centrocampo del club meneghino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA