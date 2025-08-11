derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan, Saelemaekers controcorrente: “Contro il Chelsea abbiamo fatto anche cose buone”

Milan, Saelemaekers controcorrente: “Contro il Chelsea abbiamo fatto anche cose buone”

Le parole di Alexis Saelemaekers dopo la brutta sconfitta contro il Chelsea di Maresca a Stamford Bridge in amichevole
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Alexis Saelemaekers, tornato dopo il prestito alla Roma della scorsa stagione, ha parlato così della pesante sconfitta del suo Milan contro il Chelsea ieri in amichevole allo Stamford Bridge: ecco le parole del belga dopo il 4-1 subito dalla squadra di Enzo Maresca.

Chelsea-Milan, il pensiero di Saelemaekers

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero, Milan TV, Alexis Saelemaekers ha commentato così la sconfitta contro i campioni del mondo del Chelsea di Enzo Maresca: "Sì, onestamente è stata tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, il Chelsea andava forte e lo sapevamo sarebbe stata difficile ma il calcio è così penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato. Siamo pronti per iniziare a giocare la nostra prima gara ufficiale, abbiamo lavorato bene in questo pre campionato, sono fiducioso sulla stagione". 

Milan, Saelemaekers controcorrente: “Contro il Chelsea abbiamo fatto anche cose buone”- immagine 1

LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: Alexis Saelemaekers of Ac Milan during the pre-season friendly match between Chelsea and AC Milan at Stamford Bridge on August 10, 2025 in London, England. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Saelemaekers, dopo l'ottima annata alla Roma di Claudio Ranieri nonostante qualche infortunio di troppo, potrebbe tornare ad essere uno dei punti fermi del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno disputato una pre-season sulle montagne russe passando dalla sconfitta, di misura, contro l'Arsenal fino al tonfo con il Chelsea con in mezzo una grandissima vittoria, a Singapore, contro il Liverpool campione d'Inghilterra in carica.

Milan, le prime prove di Allegri
Milan, le prime prove di Allegri a Milanello durante i primi giorni di ritiro del club rossonero (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

La sfida di ieri contro il Chelsea ha permesso ai tifosi del Milan, nonostante il pesante ko, di poter ammirare il talento di Luka Modric che, in poco tempo, dovrebbe prendere le chiavi del centrocampo del club meneghino.

