Chelsea-Milan, il pensiero di Saelemaekers

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero, Milan TV, Alexis Saelemaekers ha commentato così la sconfitta contro i campioni del mondo del Chelsea di Enzo Maresca: "Sì, onestamente è stata tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, il Chelsea andava forte e lo sapevamo sarebbe stata difficile ma il calcio è così penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato. Siamo pronti per iniziare a giocare la nostra prima gara ufficiale, abbiamo lavorato bene in questo pre campionato, sono fiducioso sulla stagione".