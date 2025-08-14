Colpi di arma da fuoco contro l'abitazione dei parenti dell'agente di Gyokeres, ma fortunatamente non ci sono feriti. Il motivo sarebbe legato alla cessione dello svedese all'Arsenal.

Mattia Celio Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 16:10)

Uno degli affari che ha fatto più voce in questa sessione estiva di calciomercato è certamente quello che ha portato Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona all'Arsenal. Lo svedese ha visto così realizzarsi il suo sogno di giocare con i Gunners al termine di una trattativa tutt'altro che semplice che, anzi, per poco rischiava di saltare. Il trasferimento a Londra del classe '98, però, non è stato ben visto da alcuni compatrioti del calciatore.

Stoccolma, un gruppo di sconosciuti apre il fuoco contro la casa dell'agente di Gyokeres: nessun ferito — La notizia del passaggio di Viktor Gyokeres all'Arsenal è stato uno dei momenti più accesi del calciomercato estivo. La trattativa che ha portato l'ex Sporting Lisbona alla corte di Mikel Arteta è stata una delle più difficili dell'anno: tra rilanci e contro rilanci lo svedese, che voleva fortemente indossare la maglia dei Gunners, rischiava di vedere sfumato il suo sogno e, soprattutto, di vivere una stagione da fuori rosa dopo i grandi numeri delle ultime due annate. Ma alla fine l'affare si è concretizzato per 63,5 milioni di euro + 10 di bonus.

Visualizza questo post su Instagram

In Svezia, suo paese natale, il trasferimento del loro giocatore più rappresentativo però non è stato ben accolto da tutti. Come riporta il quotidiano locale Dagens ETC, infatti, l'agente del giocatore avrebbe ricevuto diverse minacce a causa della cessione del classe '98. Tali minacce si sono rapidamente trasformate in realtà. La scorsa notte sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro l'abitazione dei parenti dell'agente, nel sud di Stoccolma.

Come riporta la polizia locale, fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito ma le ricerche dei responsabili sono immediatamente partite. La loro teoria principale è quella di un tentativo di estorsione delle commissioni sul trasferimento di Gyökeres. Le indagini di Expressen e Fotboll Sthlm avevano precedentemente rivelato che lo stesso agente era stato condannato per frode e aveva intrattenuto rapporti d'affari con influenti criminali legati al capobanda Ismail Abdo, noto come "Strawberry". Notizia poi immediatamente smentita dallo stesso agente del giocatore. Al momento, la polizia sarebbe ancora sulle tracce dei responsabili.