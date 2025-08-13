Padrona del mercato, la Premier League pesca ancora tra i calciatori migliori del mondo. La nuova stagione sarà senz'altro emozionante.

La stagione di Premier League è alle porte e porta con sé un'ondata di volti nuovi, grandi ritorni e campioni consolidati. Dai rinforzi difensivi ai colpi di mercato in attacco, fino alle certezze tra i pali, ogni reparto ha le sue nuove storie che dovranno essere scritte o fenomeni pronti a riconfermarsi.

In difesa Van Dijk resta il leader, ma occhio a Leoni e non solo — Il Liverpool ripartirà dal suo perno centrale, Virgil Van Dijk guiderà la difesa la prossima stagione. Sarà lui il top player tra le difese della Premier l'anno prossimo. Nelle ultime ore i Reds stanno monitorando il giovane del Parma Giovanni Leoni. Il ragazzo è un talento puro e ricorda un po' il gigante olandese, potrà impensierirlo? è difficile. Ma potrà crescere tanto qualora atterrasse a Liverpool. Un nome già approdato in Premier, più precisamente al Newcastle, è Malick Thiaw. Se l'ex Milan è pronto a fare il salto di qualità nel campionato inglese lo scopriremo solo guardando le partite. I margini di crescita per il difensore ci sono, però adesso starà a lui.

Jeremie Frimpong invece è già arrivato a Liverpool da mesi. Sul terzino olandese, reduce da stagioni eccellenti, ci sono pochi dubbi: velocità, spinta e affidabilità saranno le sue armi. Sarà uno dei migliori 2/3 terzini dell'anno prossimo in Inghilterra.

A centrocampo la città di Manchester si è presa la scena — L'anno prossimo sia a centrocampo che in attacco vedremo tantissimi nuovi talenti e futuri campioni, partiamo dalla mediana. Tijani Reijnders è uno che in mediana non ama troppo stare, ma se quella di Pep Guardiola gioca negli ultimi 30 metri, allora per "Power" Reijnders non ci saranno grossi problemi. L'anno prossimo può spaccare letteralmente il campionato. Il centrocampista olandese può arrivare in doppia doppia ( se vogliamo usare un gergo cestistico) senza problemi.

Un altro nome a centrocampo tra i nuovi arrivati è Matheus Cunha, che avrà il compito non facile di risollevare lo United. Il brasiliano grazie alla sua visione e qualità nel gioco dovrà trovare diverse vie di gioco insieme a Bruno Fernandes. Due certezze in vista della prossima stagione sono Sandro Tonali e Declan Rice. I due centrocampisti non hanno bisogno di presentazioni. Avranno davanti una lunga stagione dove saranno i protagonisti assoluti nelle loro squadre.

I nuovi nomi in attacco — Davanti, l’attenzione è divisa tra grandi nomi e nuove scommesse. Allo United c’è attesa per Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo, chiamati a portare molto più che gol e fantasia. Lo United ha bisogno di una scossa emotivamente molto forte. Avere in rosa giocatori del genere è un buon passo per cercare quella scintilla.

Al Liverpool l’hype è tutto per Hugo Ekitike e Florian Wirtz, che dovranno accendere il gioco offensivo dei Reds, e ci sono pochi dubbi sul fatto che lo faranno. Occhi puntati anche su Viktor Gyökeres e sul brasiliano Willian Estêvão, c'è molta curiosità e attesa nei loro confronti.Sono ore calde in attesa di capire cosa farà Alexander Isak e se Rodrygo vestirà la maglia del City. In mezzo a tante incognite, le certezze non mancano: Mohamed Salah, Cole Palmer e Erling Haaland sono garanzia di spettacolo e reti.

Arriverà anche il portiere più forte del mondo in Inghilterra? — In porta Alisson sarà il top Player a meno che non arrivi Gigio Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana dopo gli ultimi scandali con il Psg potrebbe trovare casa a Manchester, sponda City con Ederson in direzione Galatasaray.

