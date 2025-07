Ex compagni di squadra per tanti anni ai tempi del Manchester, Ferdinand e Carrick hanno parlato di tutto, ma, ad un certo punto, anzi in due occasioni, sono stati interrotti da una figura che conosciamo benissimo.

Sir Alex Ferguson infatti, ex allenatore dei due, si è intromesso nel video per due volte. La prima, quasi a caso, passando davanti l'obiettivo della macchina ed esclamando: "Che cos'è questa cosa". La seconda invece, presente anche nel trailer dell'episodio, per uno squillo di telefono che ha interrotto la conversazione dei due ex calciatori britannici. Insomma, quando uno è il boss, lo è sempre.