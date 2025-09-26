Newcastle-Arsenal, Premier League: il pronostico di DDD per la sfida

La partita del campionato inglese è uno dei top match della sesta giornata, la squadra di Arteta può iniziare forte per i bookmaker ma i Magpies vorranno dire la loro

Giorgio Abbratozzato 26 settembre - 09:13

Al “St. James’ Park” va in scena uno dei match più interessanti della sesta giornata di Premier League: il Newcastle di Eddie Howe ospita l’Arsenal di Mikel Arteta. I Magpies arrivano alla sfida reduci da un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca per la prestazione deludente. Vorranno provare a essere più scorrevoli nel gioco e a creare più occasioni già da questa sfida contro l'Arsenal.

Dall’altra parte, i Gunners continuano la corsa in vetta e cercano tre punti pesanti per restare in scia del Liverpool. Gli attuali 10 punti rispecchiano un cammino quasi perfetto che ha trovato solo due stop, contro City e Liverpool.

Newcastle-Arsenal, i precedenti — Sono più di 100 i precedenti ufficiali in tutte le competizioni tra le due squadre. L’Arsenal domina storicamente il confronto contro il Newcastle, avendo una prevalenza nelle vittorie. Lo scorso campionato i Gunners si imposero nel ritorno per 1-0 in casa grazie al goal di Rice, all'andata fu invece il Newcastle a vincere per 1-0 grazie al gol di Isak.

Newcastle-Arsenal, probabili formazioni — Newcastle (4-3-3): Pope; Thiaw, Botman, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Livramento; Gordon, Woltemade, Murphy. Allenatore: Eddie Howe.

Arsenal (4-3-3): Raya, Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, Merino, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

Newcastle-Arsenal: dove vedere la gara in Diretta TV e Streaming — La partita Newcastle-Arsenal, valida per la sesta giornata di Premier League (calcio d’inizio alle ore 17:30 italiane di sabato 28 settembre 2025), sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV e Sky Go.

Il pronostico e cosa scommettere — Secondo i bookmaker, l’Arsenal parte favorito nonostante il fattore campo possa spingere il Newcastle a una prestazione di grande intensità. L’esito finale 2 si aggira intorno a quota 2.05, mentre il successo interno dei Magpies vale circa 3.40; il pareggio è offerto a 3.50. Considerata la forza offensiva di entrambe le squadre, sia il segno Goal che l’Over 2.5 appaiono ipotesi concrete. Il nostro pronostico per questa partita è 2 a 1 Arsenal.

Esito finale 2 (quota 2.05)

Goal (quota 1.70)

Over 2.5 (quota 1.80)