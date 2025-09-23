Il giocatore è caduto rovinosamente sbattendo la testa contro una superficie dura. Trasportato in ambulanza verso l'Ospedale, ha ricevuto le prime cure del caso, con le condizioni che restano serie.

Alessia Bartiromo 23 settembre - 12:45

Momenti di grande paura durante il match tra Wingate & Finchley e Chichester City dello scorso weekend. Al 15' del primo tempo infatti, dopo uno scontro di gioco, il talentuoso calciatore del Chichester Billy Vigar è caduto rovinosamente sbattendo la testa contro una superficie dura a bordo campo, perdendo i sensi. Subito trasportato in ambulanza verso l'Ospedale, ha ricevuto le prime cure del caso, con le sue condizioni che attualmente restano molto gravi.

L'infortunio in campo di Billy Vigar del Chichester City — Considerato uno dei maggiori talenti del calcio inglese, ha vestito la maglia dell'Arsenal fino al 2024, spostandosi poi in prestito alla squadra under 21 del Derby County e poi in prima squadra all'Eastbourne Borough. Nella scorsa stagione ha giocato con l'Hastings United, trovando infine stabilità al Chichester City. All'attivo ha già un goal in 4 presenze, particolarmente entusiasta di scendere in campo lo scorso sabato in trasferta contro il Wingate & Finchley. Al 15' però, il fulmine a ciel sereno: dopo uno scontro di gioco, Vigar è caduto con forza a bordocampo, impattando contro una superficie dura e battendo la testa. Ha subito perso i sensi, comprendendo una situazione molto grave. I soccorsi lo hanno immediatamente trasportato in Ospedale, dove è stato indotto in coma farmacologico per una lesione cerebrale.

La vicinanza del suo club e il sostegno dell'Arsenal — Subito è giunto un messaggio sui social del Chichester City che chiariva la situazione, con un comunicato ufficiale: "Billy ha subito una grave lesione cerebrale ed è attualmente in coma farmacologico in terapia intensiva, dove riceve le migliori cure possibili. È troppo presto per dire quale sarà l'esito e, anche se tutto andrà bene, la strada per la guarigione sarà lunga". Al contempo, anche l'Arsenal ha mostrato grande vicinanza per l'accaduto scrivendo sui propri canali social un messaggio molto sentito ed emozionante: "La famiglia Arsenal invia affetto e sostegno a Billy e ai suoi cari in questo momento difficile".