Archiviata l'inedita tre giorni di Champions League ci si rituffa subito sulle competizioni nazionali. Il big match del weekend non può che essere in Premier League, con l'Arsenal che ospiterà all'Emirates Stadium il Manchester City di Haaland. La squadra di Pep Guardiola è reduce dal successo per 2-0 sul Napoli di Conte all'esordio nella massima competizione europea. In campionato, però, i Citizens devono già rincorrere.
PREMIER LEAGUE
Arsenal-Manchester City, Gunners favoriti: come arrivano le due squadre al match
Arsenal-Manchester City, Guardiola all'Emirates da sfavorito—
L'Arsenal di Arteta si presenta allo scontro diretto di inizio campionato da favorita. Per il fattore campo ma non solo: i Gunners, infatti, finora hanno perso soltanto il big match di Anfield contro il Liverpool. Gyokeres e compagni sono i primi inseguitori dei campioni in carica con 9 punti raccolti nelle prime quattro giornate. La formazione londinese ha battuto Manchester United, Leeds e Nottingham Forest e martedì si è imposta per 2-0 anche sul campo dell'Athletic Bilbao al debutto in Champions League. Complessivamente, tra campionato e Champions, i Gunners hanno già realizzato 11 gol, mentre l'unica rete subita sul campo del Liverpool è costata la prima sconfitta stagionale.
I Citizens, invece, hanno un ruolino di marcia di tre vittorie e due sconfitte tra Premier e Champions League. La squadra di Manchester è già incappata in due sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato, in casa contro il Tottenham ed in trasferta sul campo del Brighton. Il Liverpool è già distante 6 punti.
Arsenal-Manchester City, il momento delle due squadre—
Liverpool a parte, in un match comunque equilibrato e deciso da Szoboszlai solo al minuto 83, l'Arsenal ha già mostrato grande solidità, confermandosi in questo momento superiore anche al Manchester City di Pep Guardiola grazie all'aggiunta di Gyokeres. I Citizens hanno cambiato tanto in estate e devono già rincorrere i Gunners e soprattutto il Liverpool di Slot. L'Arsenal partirà dunque favorito, con tanta pressione sul City che in caso di sconfitta rischia di scivolare a -6 dai londinesi ed addirittura a -9 dal Liverpool.
