Arsenal-Manchester City, Guardiola all'Emirates da sfavorito

L'Arsenal di Arteta si presenta allo scontro diretto di inizio campionato da favorita. Per il fattore campo ma non solo: i Gunners, infatti, finora hanno perso soltanto il big match di Anfield contro il Liverpool. Gyokeres e compagni sono i primi inseguitori dei campioni in carica con 9 punti raccolti nelle prime quattro giornate. La formazione londinese ha battuto Manchester United, Leeds e Nottingham Forest e martedì si è imposta per 2-0 anche sul campo dell'Athletic Bilbao al debutto in Champions League. Complessivamente, tra campionato e Champions, i Gunners hanno già realizzato 11 gol, mentre l'unica rete subita sul campo del Liverpool è costata la prima sconfitta stagionale.