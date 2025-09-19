Il numero 9 del Manchester City continua a segnare una rete dopo l'altra. A soli 25 anni ha già collezionato numeri spaventosi tra club e nazionale. Il Napoli l'ultima vittima dell'attaccante norvegese.

Mattia Celio Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 14:02)

Ormai non bisogna proprio stupirsi se nel tabellino dei marcatori si legge il nome di Erling Haaland. L'attaccante del Manchester City ha colpito ieri sera nella sfida contro il Napoli realizzando il suo 50°centro nella Coppa dalle grandi orecchie. 50 reti in sole 49 partite. Uno dato semplicemente mostruoso e, inoltre, uno dei tanti record che il classe 2000 sta battendo uno dopo l'altro a suon di reti.

Manchester City, con Haaland parti sempre 1-0: gli incredibili numeri del norvegese — Si scrive Erling Haaland, si legge Macchina da gol. Perché è questo quello che sa fare meglio l'attaccante del Manchester City. A soli 25 anni il numero 9 dei Citizens ha già realizzato numeri incredibili. E non solo con la squadra di Pep Guardiola. Arrivato sotto l'ombra dell'Etihad nel 2022, il nativo di Leeds ha già realizzato 130 reti in 151 presenze, l'ultima delle quali ieri sera contro il Napoli che, a sua volta, è valsa la sua 50^marcatura in Champions League. E questo è niente.

Già ancora prima di arrivare a Manchester, il norvegese aveva fatto parlare di sé fin dai tempi del Molde dove, a soli 18 anni, aveva realizzato 20 reti in 50 partite tanto da attrarre i dirigenti del Salisburgo. Quello fu il vero punto di svolta: 29 reti in 27 partite. Qualcosa di pazzesco per un ragazzo di 19 anni e fu per questo che il Borussia Dortmund lo volle a tutti i costi nelle proprie fila. In tre anni con la maglia dei prussiani, il classe 2000 confermò le sue doti di fromboliere realizzando 86 reti in 89 presenze.

Erling Haaland: le statistiche tra club e Nazionale — Andando, dunque, a fare i calcoli, dalla stagione 2017/18, anno in cui è stato promosso in prima squadra al Molde, con le squadre di club ha collezionato 309 presenze ufficiali e 262 gol. A queste vanno aggiunte le reti realizzate con la maglia della nazionale norvegese: 48 in 45 partite, che lo rendono a soli 25 anni il miglior cannoniere della storia dei Leoni. Semplicemente numeri che oggi non hanno eguali tra gli altri numeri 9 in circolazione.

Molde: 20 reti in 50 partite

Red Bull Salisburgo: 29 reti in 27 partite

Borussia Dortmund: 86 reti in 89 partite

Manchester City: 130 reti in 151 partite

Norvegia: 48 reti in 45 partite

TOTALE: 313 gol in 362 partite