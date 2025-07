Vacanze romane per Haaland: “Tra le città più belle al mondo. Amo l’Italia”

Haaland ha trascorso le vacanze a Roma tra moda, monumenti e cucina. Dopo il post su Instagram con parole d’amore per l’Italia, i tifosi sognano: futuro in Serie A?

Silvia Cannas Simontacchi 18 luglio - 17:11

Continua il Grand Tour italiano di Erling Haaland, che dal suo profilo Instagram ha regalato ai follower una dichiarazione d’amore in piena regola per il Belpaese. Del resto, il fuoriclasse norvegese del Manchester City non ha mai fatto mistero della sua passione per l’Italia, meta privilegiata per le sue vacanze ogni volta che il calendario glielo consente.

Tanti complimenti che hanno acceso la fantasia dei tifosi italiani, in particolare quelli giallorossi, complici le note di un brano di Antonello Venditti scelto da Haaland per accompagnare il post. Un dettaglio in più che ha alimentato i sogni di chi spera, prima o poi, di vederlo giocare in Serie A, magari proprio con la maglia della sua squadra del cuore.

Haaland: il fuoriclasse norvegese è innamorato di Roma — Accompagnato dalla fidanzata Isabel Haugseng, Haaland ha preso parte alla sfilata di Dolce & Gabbana e al ricevimento esclusivo sulla terrazza di Palazzo Farnese. Nei giorni successivi, il bomber norvegese ha visitato alcuni dei monumenti più famosi della capitale: la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, via del Babuino e Piazza del Popolo. Accompagnata dall'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Alessandro Onorato, la coppia ha passeggiato per le vie del centro storico, per poi fermarsi pranzare al ristorante Dal Bolognese e visitare il museo nei sotterranei dell'Hotel Harry's Trevi.

“Roma è sicuramente una delle città più belle in cui sia mai stato!– ha scritto Haaland nel post – Il cibo? Oddio, incredibile. Mi sto godendo l’estate! Grazie a D&G e alla città di Roma per aver reso il mio soggiorno così piacevole. Amo l’Italia!”

Un amore che, chissà, potrebbe andare oltre il semplice entusiasmo da turista. Forse, un giorno, il legame tra Haaland e l’Italia potrebbe diventare una relazione più seria e duratura. Per il momento, il gigante norvegese si gode il sole, la cucina e la bellezza della Città Eterna. Intanto, ai suoi ammiratori romanisti, sognare non costa nulla.