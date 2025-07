Erling Haaland cuoco per un giorno: il bomber norvegese partecipa a una serie con l’amico d’infanzia Aron

Erling Haaland è reduce da una stagione amara con il Manchester City. Nonostante abbia realizzato ben 35 gol, fornendo anche 5 assist, in 48 partite, i citizens non sono riusciti a portare a casa alcun titolo quest'anno. Una vera rarità per gli uomini di Pep Guardiola, che sono abituati a partire quasi sempre con i favori del pronostico e a competere sempre per arrivare in fondo a ogni competizione. Un'annata "storta" può capitare a tutti e, dopo un Mondiale per club in linea con le competizioni cui avevano preso parte in precedenza, l'attaccante norvegese si trova attualmente in vacanza, per ricaricare le pile.