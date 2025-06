“Deve essere una macchina”: Haaland a 300, ma Guardiola chiede di più

Haaland segna il gol numero 300, ma Guardiola vuole ancora di più

L’occasione per parlare del suo numero 9 è arrivata al termine della vittoria per 5-2 contro la Juventus, match valido per il Mondiale per Club in cui Haaland ha messo a segno il suo 300° centro in carriera. Guardiola ha commentato con ammirazione:“Posso solo congratularmi con lui. Ha segnato 300 gol a 24 anni. Ammiro molto gli attaccanti, e sono davvero felice per Erling, per il suo gol e per come si è mosso negli spazi stretti. Davvero, davvero bravo.”