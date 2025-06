Manchester City, Guardiola sicuro: “Juventus squadra più forte d’Italia”

L'allenatore dei citizens ha espresso il suo parere in vista della partita di fine mese contro i bianconeri.

Luca Gilardi 15 giugno - 17:25

Il Manchester City di Pep Guardiola farà il proprio esordio ufficiale al Mondiale per Club mercoledì 18 giugno, contro il Wydad Casablanca. I citizens sono nel girone della Juventus, con l'Al-Ain a completare il quadro. I bianconeri scenderanno in campo a loro volta giovedì 19 giugno, contro la squadra emiratina. Le due compagini europee si affronteranno direttamente alla terza (ed ultima) giornata del girone. In quell'occasione, con ogni probabilità, si deciderà quale tra le due squadre chiuderà il raggruppamento al primo posto.

Guardiola presenta la sfida contro la Juventus: "Non vedo l'ora di sfidarla di nuovo" — Manchester City e Juventus si sono già incrociate in questa stagione, nella League Phase della nuova Champions League. Nel match andato in scena a Torino, erano stati i bianconeri ad avere la meglio, con il risultato di 2-0. Sulla panchina del club torinese sedeva ancora Thiago Motta e a decidere l'incontro erano stati Vlahovic e McKennie. Sono cambiate molte cose da allora, con Tudor al posto del tecnico ex Bologna e il club inglese che è intervenuto con forza sul mercato, facendo vari colpi a suon di milioni.

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Guardiola ha presentato il big match contro i bianconeri, sbilanciandosi sul loro valore: "Abbiamo già giocato contro la Juve in questa stagione, abbiamo perso a Torino, ma ora ci sarà un nuovo allenatore. Stiamo parlando della squadra più importante d'Italia, forse non d'Europa, ma la più seguita d'Italia sicuramente. La Juve è una squadra incredibile da molti punti di vista, non vedo l'ora di sfidarla di nuovo". Il tecnico spagnolo è carico per questa "rivincita" e non ha alcuna intenzione di fare sconti. Di sicuro, sarà tutt'altra partita rispetto a quella dello scorso dicembre.