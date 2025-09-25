Il talentuoso esterno d'attacco inglese sta facendo parlare di sé e i Reds sembrano intenzionati a puntare con forza su di lui, avendolo già fatto esordire sia in Premier che in Champions League

Luca Gilardi 25 settembre - 19:13

Rio Ngumoha è il nuovo talento di cui parlano tutti in casa Liverpool. Il classe 2008 si era già reso protagonista del gol vittoria allo scadere contro il Newcastle, lo scorso 25 agosto. Inoltre, non solo è stato inserito nella lista Champions del club, ma è addirittura stato schierato a partita in corso da Arne Slot, in occasione del match d'esordio contro l'Atletico Madrid. Seppur per soli 16 minuti, il solo fatto di avergli concesso un gettone di presenza in una partita di tale prestigio, testimonia la grande fiducia di tutto l'ambiente Reds nei suoi confronti.

Ngumoha e il primo contratto da professionista — Nella giornata odierna, giovedì 25 settembre, il Liverpool ha annunciato ufficialmente la firma diRio Ngumoha sul suo primo contratto da professionista. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma secondo The Athletic il 17enne avrebbe siglato un accordo triennale con il club del Merseyside.

Per il giovane esterno inglese si tratta di un traguardo molto importante, a coronamento di un periodo ricco di soddisfazioni. Il 17enne, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, si è trasferito al Liverpool nell'estate del 2024. Da quel momento, tra formazione U21, preseason e match ufficiali con la prima squadra ha convinto tutti a suon di prestazioni.

Il suo impatto con il Liverpool — Ngumoha ha esordito con l'U18 dei Reds per poi passare rapidamente all'U21. A gennaio è diventato il più giovane calciatore della storia del club a partire titolare in una gara ufficiale, contro l'Accrington Stanley.

Le sue prestazioni durante il precampionato hanno convinto tutti. Per questo motivo, Arne Slot ha deciso di tenerlo in pianta stabile con la prima squadra. E la stagione 2025/2026 è iniziata nel migliore dei modi per lui: con ben quattro presenze considerando tutte le competizioni (seppur per brevi spezzoni) e un gol pesantissimo che ha regalato i tre punti alla squadra.