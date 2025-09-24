I Reds si sono imposti per 2 a 1 sul Southampton nel terzo turno della Coppa di Lega, con protagonista l'attaccante italiano che si prende una prima rivincita dopo un momento in salita

Filippo Montoli 24 settembre - 10:25

Il Liverpool vince 2-1 contro il Southampton in Coppa di Lega. Decisivo Federico Chiesa, il quale ha realizzato gli assist per i due gol dei Reds. Nella prima da titolare in stagione, l'italiano sembra aver convinto Slot. Nel post-partita il tecnico olandese ha evidenziato il suo atteggiamento: "Questo è il modo giusto di dimostrare di poter giocare quando non si è una delle prime scelte". Ecco cosa ha detto Slot della prestazione di Chiesa nella vittoria del Liverpool.

Liverpool, Slot su Chiesa: "È così che si ottengono più minuti di gioco" — La partita di coppa di martedì sera tra Liverpool e Southampton è stata importante per gli italiani dei Reds. Sia Leoni che Chiesa hanno giocato la loro prima partita da titolari in stagione. Per il primo non si è conclusa bene, dato che il difensore è stato costretto a uscire in barella all'80'. Completamente opposto, invece, l'esito della prestazione dell'attaccante. Con i suoi due assist ha garantito prima a Isak e poi a Ekitiké di segnare i due gol decisivi.

Assist a parte, è stato l'atteggiamento generale di Chiesa ad aver colpito Slot. In conferenza stampa l'olandese ha preso l'italiano come esempio per tutti quei giocatori che partono poche volte titolari. L'allenatore sa che un undici formato da seconde linee difficilmente può giocare al livello delle prime scelte, ma ciò che importa è come si scende in campo: "Quello che voglio vedere sono giocatori che si sforzano e lavorano sodo".

È Chiesa, in particolare, ad aver capito più di tutti questo aspetto: "Non è un caso che sia stato lui a fornire l'assist del primo gol. È stato il giocatore più coinvolto della partita e quello che ci ha provato di più. E non è una coincidenza che sia sempre lui a fare l'assist del secondo gol. Questo è il modo migliore per rientrare in squadra e guadagnare sempre più spazio. Bisogna essere sempre pronti a giocare e sfruttare tutte le occasioni".