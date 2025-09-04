Liverpool, Chiesa escluso dalla lista Champions: c’è il 17enne Ngumoha

L'ex Fiorentina e Juventus non parteciperà alla prossima Champions League. Presenti, invece, Giovanni Leoni e il giovane Rio Ngumoha

Luca Paesano Redattore 4 settembre - 10:31

Il Liverpool ha comunicato nelle scorse ore la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla prossima Champions League. Arne Slot taglia fuori Federico Chiesa, nonostante stia cominciando a trovare un po’ di minutaggio in campionato e la rete dell’esordio contro il Bournemouth. Presente invece il giovanissimo Ngumoha.

Liverpool: Leoni in lista Champions, fuori Chiesa — Altra bocciatura dunque per Federico Chiesa, che non prenderà parte alla prossima Champions League con la maglia del Liverpool. L’avventura dell’esterno italiano in Inghilterra continua a procedere ad alti e bassi. Le difficoltà della scorsa stagione sembravano alle spalle dopo un ottimo avvio di campionato. La scelta di Arne Slot, però, dimostra ancora una volta come l’ex Fiorentina e Juve non sia ancora un elemento importante nelle rotazioni d’attacco.

Chi ha invece conquistato immediatamente l’allenatore olandese e Giovanni Leoni, regolarmente presente tra i difensori a disposizione. In attacco ci sarà spazio per Rio Ngumoha, il 17enne salito alla ribalta dopo la rete all’esordio in Premier contro il Newcastle. I Reds affronteranno ad Anfield Real Madrid, Atletico Madrid, PSV e Qarabag, mentre voleranno in trasferta per sfidare Inter, Eintracht, Marsiglia e Galatasaray. Di seguito, l’elenco completo dei convocati.

PORTIERI

Alisson, Mamardashvili, Woodman

DIFENSORI

Gomez, Endo, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Bradley, Leoni, Robertson, Frimpong

CENTROCAMPISTI

Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gravenberch

ATTACCANTI

Isak, Salah, Gakpo, Ekitiké, Ngumoha