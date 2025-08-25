Chiesa, il gol decisivo nella prima di Premier League potrebbe cambiare tutto: la nuova vita al Liverpool del talento Azzurro

Enrico Pecci Redattore 25 agosto - 19:38

La Premier League 2025/26 è già ricca di big match. A chiudere il secondo turno di campionato, nel Monday Night del St. James' Park, sarà il Newcastle contro i campioni in carica del Liverpool. La squadra di Arne Slot deve già rispondere all'Arsenal di Arteta ed al nuovo Tottenham di Frank, capace di battere nel weekend il Manchester City di Guardiola. A Newcastle potrebbe esserci nuovamente spazio per Federico Chiesa.

Chiesa, un'altra chance per prendersi il Liverpool: la nuova vita dell'Azzurro — Fino a pochi giorni fa il futuro dell'esterno italiano ex Juventus e Fiorentina sembrava segnato. Dopo una prima stagione trascorsa interamente da oggetto misterioso ad Anfield, Federico Chiesa era infatti dato sicuro partente e di ritorno in Serie A. Contro il Bournemouth, però, nella prima di Premier League, l'Azzurro non solo ha avuto spazio sul 2-2 nei minuti finali ma ha anche deciso la partita per il Liverpool.

Il 27enne, sempre sostenuto dai tifosi 'Reds', potrebbe ora convincere anche Arne Slot a dargli maggiori chance nella sua seconda stagione in Premier. Lo ha ammesso lo stesso allenatore dopo il gol decisivo della scorsa settimana: "Finché è qui resta al Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. La scorsa stagione ha avuto grandi difficoltà a preparare la sua forma fisica. Quando ho avuto bisogno di Federico l'ho fatto entrare, sul 2-2 avevo bisogno di un numero 9 e lui ha cambiato il risultato. E questo è anche positivo per il suo futuro nel club".

"I tifosi hanno cantato per lui tante volte durante la partita e penso sia molto bello per lui potergli dare qualcosa in cambio. Federico ha una grande storia di un giocatore forte che ha deciso di lasciare l'Italia e venire in Inghilterra. Non se ne vedono molti di italiani", ha dichiarato il tecnico dei 'Reds'. Salvo sorprese, dunque, Federico Chiesa resterà alla corte di Arne Slot per provare a ritagliarsi un ruolo importante nella corazzata campione d'Inghilterra. La "nuova" vita dell'Azzurro proseguirà ancora a Liverpool.