Il sedicenne è gia decisivo nel campionato più prestigioso al mondo: entrato al novantesimo e dopo 5 minuti ha portato 3 punti pesantissimi nella corsa al titolo

Giorgio Abbratozzato 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 14:11)

Il Liverpool ha battuto il Newcastle per 3 a 2 nel posticipo della terza giornata. Dopo il mancato trasferimento di Alexander Isak ai Reds, in questa sessione di mercato, la partita era tra le più attese. Il match non ha deluso le aspettative e a deciderlo è stato Rio Ngumoha. Il suo ingresso in campo e quello di Federico Chiesa sono serviti per aprire la difesa all'ultimo minuto, grazie anche all'intelligenza di Salah e Szoboszlai.

Rio Ngumoha sta già dando spettacolo — Il talento 16enne, arrivato ai Reds dal Chelsea nel 2024, è stato decisivo in una partita destinata a rimanere nella memoria a St. James' Park. Con questa rete, Ngumoha è diventato il più giovane marcatore della storia del Liverpoola 16 anni e 361 giorni, superando il precedente record di Ben Woodburn (17 anni, un mese e 14 giorni, ottobre 2016). È anche solo il secondo giocatore di 16 anni nella storia della Premier League a segnare un gol decisivo.

L’ala segue le orme di Wayne Rooney, che nell’ottobre 2002 realizzò una rete vincente per l’Everton contro l’Arsenal. Tuttavia, Ngumoha lo ha fatto con appena un giorno in più di età rispetto alla leggenda inglese. Il giovane talento ha impressionato nel pre-campionato segnando due reti e dimostrando un'abilità unica nel dribbling. E sicuramente rientrerà molto spesso nelle rotazioni di Slot.

Le seconde linee del Liverpool sono già pronte — In questa sessione di mercato i Reds hanno trattenuto due dei loro migliori giocatori, come Salah e Van Dijk, ma hanno perso Luis Diaz e Darwin Nunez. Il colombiano è stato venduto al Bayern Monaco mentre l'uruguaiano all'Al-Hilal. Per completare il reparto offensivo sono arrivati Ekitike e Florian Wirtz. Questi due saranno verosimilmente sempre titolari.

La fascia destra è di Salah mentre a sinistra sta giocando Cody Gakpo, che insieme a Szobozlai è uno dei giocatori più polivalenti della squadra. La stagione però e molto lunga e abbiamo già visto come a risolvere le prime due giornate di Premier League siano stati i subentrati. Federico Chiesa e Rio Ngumoha scalpitano. Nel corso della stagione dovranno farsi trovare pronti, l'attaccante italiano ha rinforzato la propria massa muscolare e dopo un'annata complicata sembra pronto a risultare subito decisivo sia da ala offensiva che da prima punta atipica. Questo nuovo ruolo potrebbe riservare delle belle sorprese in vista del mondiale.