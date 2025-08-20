Lo scontro tra il giocatore svedese e i Magpies è ormai inevitabile tanto che si è arrivati ad un duro botta e risposta anche sui social.

Mattia Celio Redattore 20 agosto - 10:20

Alexander Isak e il Newcastle sono ormai ad un punto di non ritorno. Tra il calciatore svedese e i Magpies è ormai rottura totale. Lo svedese aveva più volte annunciato che l'ultima stagione sarebbe stata l'ultima in maglia bianconera ma dopo il rifiuto dell'offerta di 140 milioni di euro da parte del Liverpool, il classe '99 si è duramente scagliato contro il club con un duro comunicato. E nelle ultime ore è arrivata la risposta della dirigenza.

Isak-Newcastle: svedese deluso per il mancato trasferimento al Liverpool — Alexander Isak non vuole più avere nulla a che fare con il Newcastle. Il mancato trasferimento al Liverpool ha suscitato grande rabbia e delusione nello svedese tanto da lanciare un duro comunicato verso i Magpies. Come ricordiamo, i Reds avevano presentato un'offerta monstre di 140 milioni di euro inclusi bonus, ma i bianconeri hanno rifiutato ben sapendo la volontà di andare via da parte del giocatore. Pronta è stata la reazione dello svedese sui social "dopo settimane di silenzio".

"Stasera non sarò alla cerimonia. Con tutto quello che sta succedendo, non mi sembrava giusto essere lì. Sono rimasto in silenzio per molto tempo, mentre altri parlavano. Quel silenzio ha permesso alle persone di diffondere la propria versione dei fatti, pur sapendo che non riflette ciò che è stato realmente detto e concordato a porte chiuse. La realtà è che le promesse sono state fatte e il club conosce la mia posizione da tempo. Agire ora come se questi problemi fossero appena emersi è fuorviante. Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, la relazione non può continuare".

Il comunicato del club — Alexander Isak era arrivato al Newcastle nel 2022 dalla Real Sociedad e in tre anni con la maglia bianconera ha fatto registrare numeri impressionanti, ovvero 109 presenze e 62 reti, contribuendo alla conquista della Carabao Cup, il primo trofeo importante dopo ben 70 anni. Alle accuse del classe '99 nelle ultime ore è arrivata la risposta della dirigenza dei Magpies: "Siamo delusi di essere stati informati da un post sui social media pubblicato da Alexander Isak questa sera. Precisiamo che Alex rimane sotto contratto e che nessun dirigente del club ha mai preso l’impegno di lasciarlo partire dal Newcastle United quest’estate".

Alla fine del calciomercato mancano ormai solo 10 giorni e se la situazione non dovesse trovare un punto di svolta Isak rischia di stare fermo per tutta la stagione. O nella peggiore delle ipotesi fino a gennaio quando riaprirà il mercato invernale. Un fatto che avrebbe del clamoroso per un giocatore che nella scorsa stagione è stato scelto nella Squadra della Stagione della PFA Premier League.