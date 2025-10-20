I numeri della stagione 2025-26 di Kylian Mbappé

Se in Liga ha già raggiunto i 10 gol, il ragazzo di Parigi se la sta cavando discretamente bene anche in Champions League: sono infatti 5 i gol nelle 2 partite giocate, grazie ad una tripletta realizzata al Kairat nell'ultimo turno. Il nazionale francese ha segnato in ognuno degli ultimi 11 match giocati fra Real Madrid e Francia, escludendo il match contro il Maiorca. Juventus e Barcellona sono avvisate, Mbappé vuole allungare la striscia, con la fame e la fretta di chi vuole raggiungere l'ex numero 7 portoghese per entrare nella storia del club madrileno.