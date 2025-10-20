Kylian Mbappé sembra non volersi fermare più. Il suo decimo gol in campionato ha permesso al Real Madrid di portare a casa il derby contro il Getafe per 1-o, superando così i rivali del Barcellona al primo posto.
RECORD
Mbappé sulle orme di Cristiano Ronaldo:10 gol nelle prime 9 giornate di Liga
L'ombra di CR7 sul numero 10 del Real—
10 gol in 9 partite sono numeri irreali anche per un fenomeno come la stella francese, ma lo diventano ancora di più se comparati alle statistiche degli ultimi anni del campionato spagnolo. Infatti, Mbappé è il primo giocatore a raggiungere così velocemente la doppia cifra dal 2014-2015, stagione in cui Cristiano Ronaldo registrò addirittura 17 marcature nelle prime 9 partite, concludendo poi la stagione a 48 reti.
I numeri della stagione 2025-26 di Kylian Mbappé—
Se in Liga ha già raggiunto i 10 gol, il ragazzo di Parigi se la sta cavando discretamente bene anche in Champions League: sono infatti 5 i gol nelle 2 partite giocate, grazie ad una tripletta realizzata al Kairat nell'ultimo turno. Il nazionale francese ha segnato in ognuno degli ultimi 11 match giocati fra Real Madrid e Francia, escludendo il match contro il Maiorca. Juventus e Barcellona sono avvisate, Mbappé vuole allungare la striscia, con la fame e la fretta di chi vuole raggiungere l'ex numero 7 portoghese per entrare nella storia del club madrileno.
