Mbappé sulle orme di Cristiano Ronaldo:10 gol nelle prime 9 giornate di Liga

Kylian Mbappé, grazie al gol vittoria contro il Getafe, prosegue nell'arduo compito di ereditare la pesante legacy di Cristiano Ronaldo
Pietro Rusconi

Kylian Mbappé sembra non volersi fermare più. Il suo decimo gol in campionato ha permesso al Real Madrid di portare a casa il derby contro il Getafe per 1-o, superando così i rivali del Barcellona al primo posto.

L'esultanza di Kylian Mbappé a segno ieri contro il Getafe. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

L'ombra di CR7 sul numero 10 del Real

10 gol in 9 partite sono numeri irreali anche per un fenomeno come la stella francese, ma lo diventano ancora di più se comparati alle statistiche degli ultimi anni del campionato spagnolo. Infatti, Mbappé è il primo giocatore a raggiungere così velocemente la doppia cifra dal 2014-2015, stagione in cui Cristiano Ronaldo registrò addirittura 17 marcature nelle prime 9 partite, concludendo poi la stagione a 48 reti.

Cristiano Ronaldo nel derby contro l'Atletico nel Febbraio 2015. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

I numeri della stagione 2025-26 di Kylian Mbappé

Se in Liga ha già raggiunto i 10 gol, il ragazzo di Parigi se la sta cavando discretamente bene anche in Champions League: sono infatti 5 i gol nelle 2 partite giocate, grazie ad una tripletta realizzata al Kairat nell'ultimo turno. Il nazionale francese ha segnato in ognuno degli ultimi 11 match giocati fra Real Madrid e Francia, escludendo il match contro il Maiorca. Juventus e Barcellona sono avvisate, Mbappé vuole allungare la striscia, con la fame e la fretta di chi vuole raggiungere l'ex numero 7 portoghese per entrare nella storia del club madrileno.

