Dagli inizi nelle giovanili del Racing Club al debutto tra i professionisti con l'Alaves, fino alla vetta da capocannoniere: la carriera del nativo del Cordoba.

Mattia Celio Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 14:02)

Una delle sorprese della Ligue1 in questa stagione si chiama Strasburgo. Dopo le prime 10 giornate, la squadra allenata da Liam Rosenior occupa la terza posizione in classifica con 19 punti (a pari merito con Marsiglia, Lione e Lens) frutto di 6 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte. Ma soprattutto, per merito del suo giovane goleador Joaquín Panichelli, attuale capocannoniere con ben 9 reti. Scopriamo questo giovane talento.

Strasburgo, chi è Joaquín Panichelli: il capocannoniere nel mirino del Milan — Ben 10 reti nelle prime 13 partite, tra campionato e coppe. Sono i grandi numeri accumulati da Joaquín Panichelli in questa prima fase di stagione. Non gioca né nel PSG né nel Marsiglia, ma nello Strasburgo, una squadra che, sotto la guida di Liam Rosenior, sta raccogliendo applausi grazie ad un calcio votato all'attacco e in grado di esaltare le caratteristiche di una rosa giovane e affiatata. Primo tra tutti l'attaccante argentino.

Nato a Cordoba il 7 ottobre 2002, Panichelli ha mosso i primi passi nelle giovanili di Racing Club, Belgrano e Atalayo, prima del trasferimento al River Plate con cui non ha però mai esordito in prima squadra. A causa del poco spazio a disposizione, il 23 ha deciso di lasciare la patria per trasferirsi in Spagna, sponda Alaves (all'epoca in Segunda Division), nel gennaio 2023 per accumulare minutaggio.

Il debutto con i Gloriosi, e nel calcio professionistico, avviene il 5 maggio in occasione del pareggio per 1-1 contro il Granada. L'esperienza con i biancoazzurri, però, non sarà fortunata perché durante la preparazione estiva l'attaccante si rompe il legamento crociato ed è costretto a saltare la prima parte della stagione. Rientrato in campo a fine gennaio, collezionerà solo 8 gettoni, per un totale di 13 presenze e neanche una rete.

La svolta Mirandes e l'arrivo in Francia — Dopo la sfortunata parentesi con l'Alaves, Panichelli viene ceduto in prestito al Mirandes, ancora in Segunda Division, dove fin dall'inizio viene messo al centro dell'attacco. Sotto la guida di Alessio Lisci, l'argentino diventa il vero protagonista con ben 20 reti in 40 partite. Sfortunatamente non riesce a portare la squadra in Liga poiché perde la finale del playoff contro il Real Oviedo, con questi ultimi che ribaltano l'1-0 dell'andata con un secco 3-0.

Il grande rendimento porta il classe 2002 sotto gli occhi di diversi club europei e alla fine, appunto, è lo Strasburgo a spuntarla. Il passaggio ai Racing si concretizza il 27 luglio per 16.5 milioni e con un contratto fino al 2030. Il grande inizio di stagione ha messo ancora di più il nativo di Cordoba nel mirino dei migliori club del mondo, tra cui Milan e Barcellona. Memorabile la sua doppietta nel 3-3 contro il PSG. Non certo una squadra qualunque. Lo stesso presidente del club francese sa benissimo che sarà impossibile trattenerlo se continua con questo rendimento pertanto la prossima estate, se non già a gennaio, sarà una vera e propria asta per il 23 enne.