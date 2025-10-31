Il giovane centrocampista dell’Olympique Marsiglia rompe il silenzio dopo il collasso durante OM-Angers. Ricoverato per precauzione, le sue condizioni sono ora stabili e il ritorno in campo potrebbe avvenire presto

Danilo Loda 31 ottobre - 13:00

La partita tra Olympique Marsiglia e Angers, terminata 2-2 mercoledì sera al Vélodrome, ha vissuto attimi di autentico terrore. Bilal Nadir, 21 anni, centrocampista franco-marocchino e una delle promesse più interessanti del club, è crollato improvvisamente sul terreno di gioco pochi minuti dopo essere entrato come sostituto. Lo staff medico dell’OM è intervenuto immediatamente, tra lo sconcerto dei compagni e un silenzio agghiacciante calato sugli spalti.

Dopo un primo intervento sul campo, il giocatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale per accertamenti. L’episodio ha scosso profondamente l’ambiente marsigliese e lo stesso tecnico Roberto De Zerbi, che nel post-partita ha espresso la preoccupazione di tutta la squadra. Nadir aveva disputato finora otto presenze in Ligue 1, inserendosi progressivamente nelle rotazioni dell'allenatore, che ne apprezza tecnica e duttilità.

Fortunatamente, le prime ore di osservazione hanno dato esiti positivi e il giovane calciatore ha potuto comunicare direttamente con i tifosi. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Nadir ha rassicurato tutti tifosi dell'OM e non solo. La sua salute è stabile e non ci sono complicazioni. “Mi sento meglio, sono fuori pericolo. Grazie a tutti per il supporto”, ha scritto il giocatore, ricevendo centinaia di messaggi di affetto.

Il futuro prossimo di Nadir e la reazione dell’ambiente OM — Nonostante il sollievo generale, lo staff medico dell’Olympique Marsiglia ha deciso di mantenere Nadir in osservazione per qualche giorno. Questo per completare gli accertamenti e individuare le cause precise del malore. Secondo fonti vicine al club, le condizioni del giocatore restano buone e non sono emerse problematiche gravi. Tuttavia, il ritorno in campo non sarà immediato. Sicuramente il centrocampista salterà la trasferta di sabato ad Auxerre, e tornerà solo quando i medici daranno il via libera definitivo.

Roberto De Zerbi, che parlerà oggi in conferenza stampa prima della partita, dovrebbe fornire nuovi aggiornamenti. Il tecnico italiano, che ha fatto della valorizzazione dei giovani uno dei punti cardine del suo progetto, conta molto su Nadir per il prosieguo della stagione.

Nel frattempo, il mondo del calcio francese si è stretto attorno al giovane giocatore: compagni, avversari e tifosi di altre squadre hanno inviato messaggi di incoraggiamento. Anche la società, in un comunicato, ha ringraziato i sanitari per la rapidità dell’intervento e ha ribadito che la priorità assoluta resta la salute del calciatore.