Alessia Bartiromo 30 ottobre - 10:32

Un mercoledì di grande tensione per la Ligue1. Non solo il brutto infortunio occorso a Doué del Paris Saint-Germain ma una grandissima paura nel finale del match tra Olympique Marsiglia e Angers: nei minuti finali, poco prima del recupero infatti, Bilal Nadir è svenuto improvvisamente in campo, gettando il panico tra i presenti. Molto spaventati i compagni di squadra che non hanno però perso lucidità, con il giocatore che si è ripreso poco dopo, trasportato in barella e poi all'ospedale per gli accertamenti del caso.

L'episodio di Nadir e la grande paura dell'Olympique Marsiglia — Scorre il minuto 87 sul cronometro di Olympique Marsiglia-Angers sul risultato di 2-2. Durante il possesso palla dei padroni di casa, sulla linea di centrocampo, Bilal Nadir si accascia. Il giocatore era entrato in campo al 76', sostituendo Igor Paixao. Subito i suoi compagni di squadra sono accorsi per verificare le sue condizioni: aveva perso conoscenza ma poco dopo è tornato vigile, accompagnato all'esterno del rettangolo verde di gioco in barella. Sostituito a sua volta, è stato poi trasportato in Ospedale per gli accertamenti del caso e al momento è fuori pericolo.

Le parole di De Zerbi — Nel post gara c'è stata grande apprensione per lo stato di salute di Nadir, con gli aggiornamenti del tecnico dell'OM Roberto De Zerbi nel post gara: "Nadir sta bene, per me questa è la cosa più importante", ha rassicurato insieme a Matt O'Riley nella zona mista, come riporta L'Equipe. "È stato uno shock per tutti quando lo abbiamo visto accasciarsi in campo, ma sta bene e gli auguriamo buona fortuna", concludono i due protagonisti. La stessa società si è mostrata già nelle scorse ore molto vicina al calciatore proseguendo con tutti gli esami e gli accertamenti del caso, augurandogli una pronta guarigione e un ritorno quanto prima in campo.