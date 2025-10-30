Un mercoledì di grande tensione per la Ligue1. Non solo il brutto infortunio occorso a Doué del Paris Saint-Germain ma una grandissima paura nel finale del match tra Olympique Marsiglia e Angers: nei minuti finali, poco prima del recupero infatti, Bilal Nadir è svenuto improvvisamente in campo, gettando il panico tra i presenti. Molto spaventati i compagni di squadra che non hanno però perso lucidità, con il giocatore che si è ripreso poco dopo, trasportato in barella e poi all'ospedale per gli accertamenti del caso.
IL CASO
Paura per l’Olympique Marsiglia: Nadir sviene e si accascia al suolo contro l’Angers
L'episodio di Nadir e la grande paura dell'Olympique Marsiglia—
Scorre il minuto 87 sul cronometro di Olympique Marsiglia-Angers sul risultato di 2-2. Durante il possesso palla dei padroni di casa, sulla linea di centrocampo, Bilal Nadir si accascia. Il giocatore era entrato in campo al 76', sostituendo Igor Paixao. Subito i suoi compagni di squadra sono accorsi per verificare le sue condizioni: aveva perso conoscenza ma poco dopo è tornato vigile, accompagnato all'esterno del rettangolo verde di gioco in barella. Sostituito a sua volta, è stato poi trasportato in Ospedale per gli accertamenti del caso e al momento è fuori pericolo.
Le parole di De Zerbi—
Nel post gara c'è stata grande apprensione per lo stato di salute di Nadir, con gli aggiornamenti del tecnico dell'OM Roberto De Zerbi nel post gara: "Nadir sta bene, per me questa è la cosa più importante", ha rassicurato insieme a Matt O'Riley nella zona mista, come riporta L'Equipe. "È stato uno shock per tutti quando lo abbiamo visto accasciarsi in campo, ma sta bene e gli auguriamo buona fortuna", concludono i due protagonisti. La stessa società si è mostrata già nelle scorse ore molto vicina al calciatore proseguendo con tutti gli esami e gli accertamenti del caso, augurandogli una pronta guarigione e un ritorno quanto prima in campo.
