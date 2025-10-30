Durante un allungo, il calciatore si è accasciato al suolo in lacrime, con un dolore lancinante al flessore per la stessa scena che ha ricordato quella di Kevin De Bruyne al Napoli contro l'Inter.

Alessia Bartiromo 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 10:11)

Il turno infrasettimanale in trasferta contro il Lorient non ha assolutamente sorriso al Paris Saint-Germain non soltanto per l'1-1 contro la compagine che milita nei bassifondi della classifica ma ancor di più per il bruttissimo infortunio occorso a Desiré Doué. Durante un allungo, il calciatore si è accasciato al suolo in lacrime, con un dolore lancinante al flessore. La stessa scena che ha ricordato quella di Kevin De Bruyne al Napoli contro l'Inter, con il belga che ha subìto lo stesso stop.

L'episodio dell'infortunio di Doué — Turno infrasettimanale anche per la Ligue 1, con il Paris Saint-Germain che deve far visita al Lorient. Il risultato è bloccato sull'1-1 e non cambierà più ma al 60' succede l'episodio che rende la serata dei parigini ancora più amara. Scatto sulla fascia di Desiré Doué e il calciatore si accascia al suolo tenendosi il flessore, colpito da un dolore enorme. Lacrime e urla in campo e si teme subito il peggio: c'è sicuramente lesione. Arrivano subito i soccorsi e la barella, con il giocatore costretto a uscire ancora molto dolorante dal rettangolo verde di gioco. Una brutta tegola per il Paris, che ha dovuto già affrontare l'infortunio di Doué in Nazionale a settembre, con uno stop che anche questa volta si preannuncia molto lungo.

Lacrime e barella come Kevin De Bruyne — Le immagini dell'infortunio di Doué hanno ricordato tantissimo quelle di Kevin De Bruyne al Napoli che meno di una settimana fa, è stato costretto al cambio in campo nel match contro l'Inter proprio per un problema al flessore, accusato però dopo aver tirato e segnato un calcio di rigore. La diagnosi medica per il belga non è stata delle migliori: lesione di alto grado del flessore della coscia destra, stesso verdetto anche di Romelu Lukaku, ai box dallo scorso agosto. In attesa degli esami di oggi, al momento anche per Doué si preannuncia uno stop di almeno 3 mesi, con il rientro graduale in campo.