Le pagelle dell'andata degli ottavi di finale di Champions League fra PSG e Liverpool: i parigini dominano ma non trovano il gol, i Reds segnano al primo tiro in porta. Martedì il ritorno ad Anfield.

Samuele Dello Monaco 6 marzo 2025 (modifica il 6 marzo 2025 | 10:53)

Colpaccio del Liverpool, che sbanca il Parco dei Principi e batte 0-1 il Paris Saint Germain.

In una partita dominata dai parigini, i Reds trovano il vantaggio al primo tiro in porta, grazie alla rete di Elliott.

Di seguito le nostre pagelle della sfida.

Le pagelle del Psg — Donnarumma 5.5: Partita tranquilla fino all’86esimo minuto per l’estremo difensore italiano, attento le poche volte che viene chiamato in causa. Non perfetto sulla rete di Elliott.

Marquinhos 6: Gioca dal 38’ con un cartellino giallo sulle spalle. Nonostante tutto anestetizza ogni minimo tentativo di Jota e compagni con esperienza e lucidità. Perde un solo contrasto con il subentrato Nùñez, ma costa il gol dello 0-1.

Pacho 6: Tecnicamente non perfetto, ma concede poco o nulla agli attaccanti del Liverpool. Sull’azione del gol potrebbe avere un miglior tempismo sulla diagonale difensiva, ma rimane una bella scoperta per Luis Enrique.

Hakimi 6.5: Non manca mai all’appello offensivamente, la partita non gli richiede grandi attenzioni difensive. È bravo a non far mai alzare Robertson, che deve stare attento alle sue fiammate.

Nuno Mendes 6: Con lui e Hakimi il PSG può provare la staffetta dei 100 metri anche alle Olimpiadi. Migliorato in maniera esponenziale in fase difensiva, crea vari pericoli con le sue accelerazioni. Peccato per la mancata marcatura su Elliott nell'azione del gol.

Joao Neves 7: Classe, tecnica e grinta, insomma un centrocampista totale. Il 2004 cresce sempre più nella partita ed è il faro del Paris di Luis Enrique

Vitinha 6.5: È una diga a centrocampo, una vera e propria barriera che permette ai parigini di alzare un pressing asfissiante in avanti.

F. Ruiz 6: Il più incursore dei tre centrocampisti, ma anche il più sottotono. Prova a farsi vedere in proiezione offensiva e con alcuni break a centrocampo ma tutto si conclude in un nulla di fatto. (dal 78’ Zaire-Emery sv.)

Kvaratskhelia 6.5: Prova ad accendere il match con un gran gol di mancino a giro: prossima volta dovrà fare attenzione ai tacchetti degli scarpini per non finire in fuorigioco. È il più propositivo dei tre davanti. (dal 78’ G. Ramos 5: Inesistente, tocca probabilmente due palloni. Dal suo ingresso in campo l’attacco dei francesi si spegne.)

Barcola 6: I suoi scambi di posizione con Kvara confondono la difesa del Liverpool, ma non riesce a incidere in maniera significativa. L’errore a porta semi vuota è una macchia. (dal 66’ Doue 6.5: Entra ed è più frizzante e concreto di Barcola. Calcia varie volte verso Alisson ma è impressionate il numero di dribbling riusciti e le occasioni create. L’unico che ci prova dopo la batosta del gol.)

Dembélé 5.5: Si mette in mostra nei primi minuti del match con qualche fiammata centrale. Non abbastanza per quello visto fino ad ora in stagione. Bravo Robertson a limitarlo.

Luis Enrique 6.5: Partita preparata perfettamente e completamente dominata fino all’86esimo minuto. Ai parigini è mancato solo il gol. Prova a mettere l’attaccante di peso, Ramos, ma si capisce perché decide di giocare 80 minuti senza punta.

Le pagelle del Liverpool — Alisson 7.5: Primo tempo horror del suo Liverpool, ci mette più di una pezza. Se i Reds non tornano ad Anfield con una sconfitta, gran parte dei meriti vanno a lui. Para tutto il possibile, migliore in campo per distacco.

van Dijk 6: Tiene il timone della squadra nella tempesta che crea il PSG, la difesa mantiene una minima solidità grazie ai suoi comandi.

Konatè 6: Concede qualche occasione, ma cresce alla lunga durante il match in attenzione e solidità.

Robertson 6.5: Riesce a limitare Dembélé, non può spingere offensivamente perché arriva Hakimi. Partita ostica, ma ne esce vincitore.

Mac Allister 5: Partita cupa e difficile, molto nervoso e poco utile alla manovra. Slot dovrà lavorare in ottica ritorno per renderlo più partecipe.

Gravenberch 5: Come il compagno di reparto, fatica a farsi trovare tra le linee e appare oscurato dai centrocampisti del PSG. (dal 78’ Endo sv.)

Szoboszlai 5.5: Fa un miracolo sul tentato gol olimpico di Dembelè. Soffre particolarmente la mancanza di ossigeno che gli crea attorno il Paris, rendendolo piuttosto inefficace.

Dìaz 5: Riceve pochi palloni utili, ma anche lui fa poco per aiutare la squadra. (dal 67’ Jones sv.)

Salah 5.5: La brutta serata dei Reds si ripercuote anche su di lui. Meno lucido e più impreciso del solito nelle rare occasioni che gli capitano. (dal 86’ Elliott 7: Impatto devastante, entra e 30 secondi dopo segna. Si fa trovare pronto e regala un gol pesantissimo ai Reds)

Jota 5: Viene annullato dai difensori del PSG e non si rende mai pericoloso (dal 67’ Nùñez 6.5: Tocca pochi palloni, ma vince il contrasto aereo con Marquinhos e confeziona con intelligenza la palla dello 0-1 a Elliott)

Slot 6: Partita difficile e ben preparata dagli avversari. Può ringraziare il suo portiere per il risultato. Bell’intuizione i cambi di Nuñez e Elliott.