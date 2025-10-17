Vieira sorprende tutti ed elogia Doué: “È lui il più talentuoso d’Europa”

L'ex centrocampista di Arsenal e Juventus ha parlato in maniera positiva dell'attaccante classe 2005 per il talento e la maturità che dimostra di avere

Jacopo del Monaco 17 ottobre - 09:55

Il giovane attaccante del Paris Saint-Germain Désiré Doué ha trovato in Patrick Vieira un nuovo estimatore. Nel corso di una recente intervista, l'allenatore del Genoa ha speso parole positive sul classe 2005. Doué, grazie alle sue prestazioni, sta dimostrando di essere uno dei migliori calciatori al mondo nel suo ruolo.

Vieira: "Doué è il miglior giovane d'Europa. Lavoro e perseveranza lo hanno portato dov'è ora" — Durante la sua carriera da calciatore, Patrick Vieira è stato uno dei migliori centrocampisti al mondo tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000. Con le maglie di Milan, Arsenal ed Inter ha vinto diversi titoli a livello nazionale, mentre con la Francia ha vinto il Mondiale giocato in casa nel 1998 e l'Europeo di due anni dopo in Olanda e Belgio, battendo in finale l'Italia. Attualmente, il francese ha intrapreso la carriera da allenatore e dalla scorsa stagione siede sulla panchina del Genoa, dove ha preso il posto di Alberto Gilardino. In una recente intervista per i colleghi transalpini di Foot Mercato, Vieira ha dichiarato il nome del giovane calciatore più forte del momento.

A sorpresa, l'ex centrocampista non ha fatto il nome di Lamine Yamal, bensì quello di Désiré Doué. Le sue dichiarazioni: "Al momento, Doué è il miglior giovane calciatore d'Europa. Non l'ha dimostrato soltanto in finale di Champions League, dove ha fatto gol e mostrato sprazzi della sua enorme classe, ma è anche cresciuto tantissimo da quando ha fatto il suo esordio al Rennes ed ora, al Psg, sta continuando a crescere. Ha attraversato tante difficoltà, ma il suo lavoro e la sua perseveranza lo hanno portato dov'è ora. Ha qualcosa di speciale. Talento, compostezza nei momenti decisivi e la maturità che ha lo rendono un calciatore unico. A parer mio, Désiré Doué è il migliore in assoluto".