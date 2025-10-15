Dopo la sosta per le nazionali tornani tutti i campionati di club e quindi si torna a giocare anche in Francia. In questo articolo di proponiamo l'analisi di PSG-Strasburgo, anticipo dell'ottava giornata del massimo campionato francese con calcio d'inizio il 17 ottobre alle ore 20,45.
LIGUE 1 IN STREAMING
Ligue 1, PSG-Strasburgo: dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Con Bet365 puoi seguire PSG-Strasburgo: GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
Dove vedere PSG-Strasburgo: in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di PSG-Strasburgo: è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Ligue 1 e in particolare la sfida del Parco dei Principi direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis PSG-Strasburgo in streaming live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport.
Verso PSG-Strasburgo, lo stato di forma dopo la sosta per le nazionali—
I campioni di Francia e d'Europa in carica sono primi in classifica con 16 punti sui 21 disponibili e un bottino di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La squadra di Luis Enrique, che con Lione e Marsiglia condivide la miglior difesa del momento con soli 5 goal subiti, prima della sosta non era andata oltre l'1-1 in casa del Lille con rimonta subita nel finale con la rete del fratellino di Mbappe. Al Parco dei Principi arriva la rivelazione di questi primi 630 minuti di Ligue 1 ovvero lo Straasburgo che si presenta a -1 in classifica alla pari di OL e OM e sogna il sorpasso in classifica trascinata dai goal dell'argentino Panichelli, già a quota 5 reti. Gli ospiti, 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitta hanno segnato un goal in più dei rivali (15 contro 14) e prima della sosta hanno distrutto l'Angers 5-0. I due precedenti della scorsa stagione hanno visto una vittoria per parte: 4-2 a Parigi e 2-1 a Strasburgo.
Probabili formazioni PSG-Strasburgo—
PSG senza Dembele, Doue, Kamara, Marquinhos, Neves e Ruiz. Ospiti che dovranno fare a meno di Emegha, Nzingoula, Sarr e Saw.
PSG (4-3-3) - Chavalier; Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez; Mayulu, Lee, Njantou; Mbaye, Ramos, Barcola. All. Luis Enrique
STRASBURGO (4-2-3-1) - Penders; Doue, Hogsberg, Doukoure, Ouattara; Barco, El Mourabet; Godo, Lemarechal, Moreira; Panichelli. All. Rosenior.
© RIPRODUZIONE RISERVATA