La diretta di PSG-Strasburgo: è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Ligue 1 e in particolare la sfida del Parco dei Principi direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis PSG-Strasburgo in streaming live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport.

Verso PSG-Strasburgo, lo stato di forma dopo la sosta per le nazionali

I campioni di Francia e d'Europa in carica sono primi in classifica con 16 punti sui 21 disponibili e un bottino di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La squadra di Luis Enrique, che con Lione e Marsiglia condivide la miglior difesa del momento con soli 5 goal subiti, prima della sosta non era andata oltre l'1-1 in casa del Lille con rimonta subita nel finale con la rete del fratellino di Mbappe. Al Parco dei Principi arriva la rivelazione di questi primi 630 minuti di Ligue 1 ovvero lo Straasburgo che si presenta a -1 in classifica alla pari di OL e OM e sogna il sorpasso in classifica trascinata dai goal dell'argentino Panichelli, già a quota 5 reti. Gli ospiti, 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitta hanno segnato un goal in più dei rivali (15 contro 14) e prima della sosta hanno distrutto l'Angers 5-0. I due precedenti della scorsa stagione hanno visto una vittoria per parte: 4-2 a Parigi e 2-1 a Strasburgo.