L'attaccante francese dei Blancos ha parlato non solo del giovane fuoriclasse del Barcellona, ma anche del rapporto che ha con Vínicius

Jacopo del Monaco 10 ottobre - 11:10

Ad oggi, due dei migliori calciatori al mondo sono Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Il primo, francese classe 1998 del Real Madrid, ha vinto diversi trofei tra cui il Mondiale nel 2018. Il secondo, spagnolo del Barcellona nato nel 2007, ha già qualche trofeo in bacheca come l'Europeo del 2024. In diverse occasioni si sono affrontati tra club e Nazionali e Mbappé, in un'intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni del suo giovane collega. In seguito, ha parlato anche del suo rapporto con Vínicius, suo compagno di squadra e di reparto.

Mbappé: "Dobbiamo lasciare in pace Yamal. Ha pur sempre 18 anni" — Domenica 12 ottobre, sulla piattaforma streaming Movistar Plus uscirà l'intervista di Mbappé ad Universo Valdano, programma in cui l'intervistatore è ovviamente l'ex calciatore argentino Jorge Valdano. La piattaforma streaming, sui propri profili social, ha pubblicato delle clip dell'intervista ed in una di queste il classe 1998 parla di Lamine Yamal.

Le sue dichiarazioni: "Si vede che ama il calcio ed è l'unica cosa che non può perdere. Per il resto si tratta la sua vita privata. Dobbiamo lasciarlo in pace. In campo è un grande giocatore, ma fuori è solo un ragazzino di 18 anni. A quell'età si commettono sempre errori. Fai le cose bene ed altre male. Alla fine avrà la sua esperienza di vita. Saprà cosa è meglio per lui e bisogna solo guardare cosa fa in campo. Quello che fa fuori non è importante, se non si tratta di qualcosa di serio. Ha un grande talento e seguirà la strada che desidera. Gli auguro buona fortuna".

Mbappé: "Con Vínicius ho un ottimo rapporto" Oltre alle dichiarazioni sul giovane calciatore del Barcellona, Mbappé ha parlato anche di Vínicius, suo compagno di squadra nonché di reparto. In particolar modo, il francese si è soffermato sul rapporto che ha col numero 7 brasiliano: "Due giocatori famosi nella stessa squadra è qualcosa che vendere parecchio. La verità è che ho un ottimo rapporto con Vínicius ed è anche migliorato da questa stagione perché ora ci conosciamo molto meglio".