Rafa Nadal incorona Mbappé: “È il miglior calciatore del mondo”

Dopo la pesante sconfitta per 5-2 nel Derby della capitale contro l' Atlético Madrid di Simeone , il Real Madrid di Xabi Alonso ha avuto modo di riprendersi alla grandissima. In settimana, i Blancos hanno vinto 0-5 in casa del Kairat Almaty con tripletta di Mbappé e reti di Eduardo Camavinga e dell'ex Milan Brahim Díaz . Ieri sera, invece, il club madrileno ha battuto 3-1 il Villarreal di Marcelino grazie alla doppietta di Vínicius Junior ed al gol dell'attaccante ex Psg e Monaco , il quale ha fornito anche un assist al suo compagno di reparto. Mbappé, che al minuto 83 ha lasciato il campo per una lieve distorsione alla caviglia , ha già realizzato 14 gol stagionali coi Blancos.

Sugli spalti del Santiago Bernabéu era presente un ospite graditissimo come Rafael Nadal, ex tennista e tifoso del Real Madrid. Quattordici volte campione al Roland Garros e due a Wimbledon lo spagnolo classe 1986 è anche socio onorario del club madrileno. Prima del fischio d'inizio, la leggenda del tennis ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista, commentando l'inizio di stagione del Real facendo i complimenti a Xabi Alonso, senza dimenticare il lavoro svolto da Carlo Ancelotti, oggi ct del Brasile. In seguito, l'ex tennista ha elogiato Mbappé: "Quando abbiamo preso Kylian, sapevamo cosa stavamo facendo. L'abbiamo pensando di poter avere in squadra il miglior calciatore del mondo. Mbappé ha avuto un inizio di stagione eccellente, ha dimostrato che non ci sbagliavamo a pensare che fosse il numero uno al mondo".