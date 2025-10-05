Juventus-Milan, due film Pixar per il super posticipo di Serie A

I lungometraggi d'animazione scelti per l'occasione sono tra i più belli ed emozionanti degli ultimi anni e sono perfetti per la grande sfida tra le due squadre

Jacopo del Monaco 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 10:02)

Torna la rubrica CineGol che associa dei film a delle partite di calcio e stavolta tocca al big match tra Juventus e Milan. Le due compagini, alle ore 20:45 di domenica sera 5 ottobre 2025, si affronteranno presso l'Allianz Stadium in occasione della settima giornata di Serie A. Per questa partita molto sentita del nostro campionato, abbiamo voluto esagerare scegliendo ben due lungometraggi che, sicuramente, avranno fatto scendere una lacrimuccia a tutti voi.

Juventus-Milan, i film scelti per il big match sono... Inside Out e Coco — La Juventus di Igor Tudor arriva a questa partita dopo aver collezionato ben quattro pareggi di fila tra campionato e Champions League ed è in cerca di riscatto. Il Milan di Massimiliano Allegri, dal canto suo, sta vivendo un periodo di forma splendido con ben quattro vittorie consecutive in A ed il tutto è condito dalla classe e dall'eleganza di un eterno Luka Modrić e dal talento di Christian Pulisic, che sta dimostrando di essere il migliore tra i rossoneri. Ecco perché abbiamo scelto due film per questa partita, uno per squadra: ai bianconeri associamo Inside Out; ai rossoneri, invece, Coco. Entrambi lungometraggi Pixar, possono fregiarsi dell'Oscar come miglior film d'animazione vinti rispettivamente nel 2016 e nel 2018 e sono molto apprezzati soprattutto per il messaggio che vogliono trasmettere.

La Juventus come Riley e le sue emozioni — In Inside Out, Riley è la protagonista e nel Quartier Generale presente nel suo cervello ci sono cinque emozioni: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. Le tre vittorie consecutive ad inizio stagione contro Parma, Genoa e soprattutto Inter hanno portato entusiasmo, quindi gioia, nell'ambiente del club torinese.

Ma quei tre gol subiti contro i nerazzurri possono essere un sintomo di paura e simbolo di una difesa ballerina. I quattro pareggi consecutivi hanno portato scompiglio e tristezza in casa Juve, che ha subito gol in ognuna di questi match. Questi risultati portano anche alla rabbia, visto che Tudor e giocatori s'impegnano tanto per fare bene. I pareggi, però, posso essere fondamentali sia per la classifica che per gli errori da non commettere a gara in corso.

Il Milan e Coco — Nel lungometraggio del 2017Coco, il protagonista risponde al nome del 12enne Miguel Rivera, che sogna di diventare un grande musicista. Così come il ragazzino messicano del film ha un talento per la musica, anche Pulisic è pieno di talento e fantasia. Il classe 1998 nato negli Stati Uniti, con le sue grandi prestazioni, la velocità, i dribbling ed i 6 gol e 2 assist stagionali ha portato il Milan tra le prime posizioni della classifica.

Ovviamente il merito delle grandi partite rossonere è di tutti i giocatori, tra cui spicca il leggendario Modrić. Il croato, in questo caso, può essere paragonato a Hector, il quale in vita è stato un grandissimo musicista grazie alle sue canzoni, in particolar modo Remember Me scritta per la figlia Coco. Col suo stile di gioco e la situazione in classifica, lo scopo della squadra di Allegri è quello di riportare il nome del Milan in alto così come Miguel ha riscattato la memoria di Hector. Vedremo in campo chi la spunterà tra Juventus e Milan, certi che come i film scelti, regaleranno grandissimo spettacolo.