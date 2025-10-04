Juventus-Milan, dove vedere il big match in diretta tv e streaming LIVE

La Vecchia Signora arriva a questa sfida con quattro pareggi tra campionato e Champions, mentre il Diavolo è in splendida forma

Jacopo del Monaco 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 13:32)

La Juventus ed il Milan chiuderanno la sesta giornata di Serie A e, di seguito, vi forniremo i dettagli sul dove vedere il big match. La partita tra bianconeri e rossoneri, che metterà in palio punti fondamentali, comincerà domani, domenica 5 ottobre alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium.

Come arrivano le due squadre al match — Dopo le prime tre vittorie stagionali, tra cui quella contro l'Inter per 4-3, la Juventus di Igor Tudor ha sempre pareggiato. Negli ultimi match di campionato ha conquistato due punti contro Verona ed Atalanta, mentre nelle prime due partite di Champions League ha pareggiato prima 4-4 in casa contro il Borussia Dortmund e poi 2-2 in Spagna contro il Villarreal, che ha segnato la seconda rete al 90' con l'ex bianconero Renato Veiga.

Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, è in un momento di forma smagliante. In Serie A vinto quattro partite di fila tra cui lo scontro diretto contro il Napoli per 2-1 grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, ad oggi il miglior tra le fila del Diavolo con 6 gol e 2 assist stagionali. Prima del match contro gli Azzurri, i rossoneri hanno raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Italia vincendo 3-0 contro il Lecce coi gol di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e del numero 11 statunitense citato poco sopra.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, i due tecnici dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari. La Juventus, assenza di Miretti e Cabal a parte, deve sciogliere i dubbi riguardanti Bremer e Thuram. Per il Milan, oltre all'infortunato Jashari, mancherà Pervis Estupiñán a causa dell'espulsione contro il Napoli. Nonostante sia tornato in gruppo, Tomori è ancora in dubbio e, eventualmente, potrebbe giocare dall'inizio Koni De Winter, ex della gara.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Bremer, Gatti; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Vlahović. All: Tudor

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Pulisic. All: Allegri

Juventus-Milan, dove vedere il posticipo — Tra le due compagini c'è soltanto un punto di differenza in classifica, coi bianconeri che vogliono guarire dalla pareggite mentre i rossoneri puntano alla quinta vittoria di fila in A. La sfida tra Juventus e Milan inizierà alle ore 20:45 di domani e sarà visibile in esclusiva su DAZN, che da diverse stagioni detiene i diritti televisivi della massima divisione italiana.