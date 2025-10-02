Villarreal-Juventus, le dichiarazioni del post partita di Champions League: ecco le reazioni di Tudor e dei calciatori bianconeri

Arriva un altro passo falso per la Juve di Tudor all'Estadio de La Ceramicadi Villarreal. I bianconeri sono stati beffati nel finale dall'ex Renato Veiga dopo aver ribaltato il risultato ad inizio ripresa. In Spagna termina 2-2 la seconda partita di Champions League, con le reti bianconere di Gatti e Conceicao.

Villarreal-Juventus, parla Tudor: "Avevamo la partita in mano" — Nel post partita di Villarreal-Juve, Igor Tudor si è espresso così ai microfoni di 'Prime Video': "Dispiace, fa parte del gioco. Non si può fare così negli ultimi minuti della partita, dispiace perché avevamo la partita in mano. Prendiamo questo punto e andiamo avanti. Cosa ha detto a fine primo tempo? Ho detto le solite cose, concrete, quello che si può fare. Chico ha fatto la differenza là, abbiamo fatto secondo me quello che si poteva fare. Il Villarreal è una squadra difficile da affrontare qua, ci sta".

E ancora sul difficile primo tempo: "Ci sono state delle difficoltà, qualcuno magari era un po' più stanco e poi si è fatto male anche Cabal. Sono d'accordo, troppi passaggi semplici sono stati sbagliati". La Juventus ha incassato ben 11 gol nelle ultime 5 partite: "I tre difensori, secondo me, stanno facendo meglio di tutti. Ci manca un po' di rubare le seconde palle, c'è una statistica in Serie A in cui siamo ultimi. Quei tre dietro tengono la baracca tutte le partite. Rovesciata di Gatti? Alla grande, non se l'aspettava nessuno. Gattone ha fatto una bella gara, mi è piaciuto. C'è rammarico e rabbia per il gol subito negli ultimi minuti".

Villarreal-Juventus, Gatti: "Sono inc...to neto" — Ancora più deciso e diretto è stato Federico Gatti, autore della rovesciata del momentaneo 1-1: "Arrabbiati per la partita? Sono incazzato nero, che è diverso. Sono incazzato nero perché abbiamo buttato via la partita. Sono 2 punti che alla fine peseranno tantissimo. Domani analizzeremo gli errori, ma dobbiamo ricaricare le energie al massimo perché domenica c'è il Milan". Domenica sera, all'Allianz Stadium, arriverà il Milan del grande ex Massimiliano Allegri.